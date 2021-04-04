У «Шахтера» 9 из 9. Действительно ли действующий чемпион так хорош?

Солигорская машина по набору очков пока едет без пробуксовок. После трех туров в активе «Шахтера» стопроцентный результат, а в графе пропущенных мячей лишь одна пробоина.



В межсезонье команда Григорчука основательно обновилась. Оно и понятно — цели и бюджет обязывают это делать. Пока из новобранцев ярко проявляет себя лишь Демби Дарбо. За три матча молодой гамбиец стал автором трех мячей и одной голевой передачи. Лучший бомбардир чемпионата Северной Македонии достался «горнякам», ясное дело, не бесплатно. По некоторым данным, за него заплатили рекордные 700 тысяч евро. Если легионер и дальше продолжит голеадорствовать, то руководство клуба наверняка сможет рассчитывать на выгодную перепродажу футболиста.



Сама по себе атакующая линия «Шахтера» не является топом. По крайней мере на данный момент. Там хватает новичков — Шахзодбек Убайдуллаев, Роман Дебелко, Сандей Акинбуле. На троих — всего 84 минуты игрового времени. Им еще предстоит наладить с партнерами взаимопонимание и пробиться в основной состав. Есть еще албанец Валон Ахмеди. Ему пока удается проявить себя чуть лучше. Пока же команде непросто даются голы. Без учета матча с «Ислочью», где «горняки» настреляли сразу четыре, выходит лишь три мяча.



«Шахтер» усилил и Игорь Стасевич. Правда, лишь на бумаге. Пока капитану сборной Беларуси не удалось стать лидером новой команды. Вероятно, продолжается процесс адаптации. В то же время от недостатка практики страдает 22-летний Дмитрий Подстрелов. Проведший неплохой прошлый сезон, полузащитник сейчас используется в качестве игрока ротации. В первых двух турах он менял Стасевича в конце игр, выходя на поле на пару минут. В поединке с «Ислочью» экс-футболист БАТЭ остался на скамье запасных, а Подстрелов провел качественный матч. Футболист всю встречу терзал оборону «волков», а при третьем взятии ворот после забега на 30 метров вывел Ахмеди на рандеву с голкипером. Албанец момент реализовал. «В Подстрелове никогда не сомневались. С “Ислочью” он сыграл как умеет. Я рад, что он постоянно подтверждает свой уровень. Все делаем чтобы он прогрессировал. Дима парень еще молодой», — сказал после игры главный тренер Роман Григорчук.