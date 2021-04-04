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21:17 (мск), источник: Прессбол

У «Шахтера» 9 из 9. Действительно ли действующий чемпион так хорош?

Может, просто притворяется?

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Источник: Прессбол

Солигорская машина по набору очков пока едет без пробуксовок. После трех туров в активе «Шахтера» стопроцентный результат, а в графе пропущенных мячей лишь одна пробоина.

В межсезонье команда Григорчука основательно обновилась. Оно и понятно — цели и бюджет обязывают это делать. Пока из новобранцев ярко проявляет себя лишь Демби Дарбо. За три матча молодой гамбиец стал автором трех мячей и одной голевой передачи. Лучший бомбардир чемпионата Северной Македонии достался «горнякам», ясное дело, не бесплатно. По некоторым данным, за него заплатили рекордные 700 тысяч евро. Если легионер и дальше продолжит голеадорствовать, то руководство клуба наверняка сможет рассчитывать на выгодную перепродажу футболиста.

Сама по себе атакующая линия «Шахтера» не является топом. По крайней мере на данный момент. Там хватает новичков — Шахзодбек Убайдуллаев, Роман Дебелко, Сандей Акинбуле. На троих — всего 84 минуты игрового времени. Им еще предстоит наладить с партнерами взаимопонимание и пробиться в основной состав. Есть еще албанец Валон Ахмеди. Ему пока удается проявить себя чуть лучше. Пока же команде непросто даются голы. Без учета матча с «Ислочью», где «горняки» настреляли сразу четыре, выходит лишь три мяча.

«Шахтер» усилил и Игорь Стасевич. Правда, лишь на бумаге. Пока капитану сборной Беларуси не удалось стать лидером новой команды. Вероятно, продолжается процесс адаптации. В то же время от недостатка практики страдает 22-летний Дмитрий Подстрелов. Проведший неплохой прошлый сезон, полузащитник сейчас используется в качестве игрока ротации. В первых двух турах он менял Стасевича в конце игр, выходя на поле на пару минут. В поединке с «Ислочью» экс-футболист БАТЭ остался на скамье запасных, а Подстрелов провел качественный матч. Футболист всю встречу терзал оборону «волков», а при третьем взятии ворот после забега на 30 метров вывел Ахмеди на рандеву с голкипером. Албанец момент реализовал. «В Подстрелове никогда не сомневались. С “Ислочью” он сыграл как умеет. Я рад, что он постоянно подтверждает свой уровень. Все делаем чтобы он прогрессировал. Дима парень еще молодой», — сказал после игры главный тренер Роман Григорчук.

Источник: Прессбол


Есть вопросы и к обороне. Раньше пару Сачивко в центре составлял Хадаркевич. Получалось так, что один дополнял другого. Теперь же, с приходом Егора Филипенко, два не самых быстрых игрока занимают ключевые позиции. Из-за чего порой возникают сложности. В матчах против сильных соперников это отчетливо заметно. Пока же календарь «Шахтеру» благоволит. Вспомните, во встрече с БАТЭ за Суперкубок в одном из эпизодов Филипенко подарил Нехайчику возможность выйти один на один с Гутором. Тогда пронесло. Пронесет ли в дальнейшем? Хадаркевич продолжает наблюдать со скамьи.

Надежно на своем фланге действует лимитчик Глеб Шевченко. Временами, конечно, «подвозит», но партнеры страхуют. Спишем на молодость. В первых турах «Шахтеру» не хватало Сзоке. Словак получил травму еще в мартовском противостоянии с БАТЭ. В минувшие выходные опорник вернулся в состав. И сразу же забил. Единственная позиция, к которой пока нет претензий, — вратарская. В команде два равноценных голкипера. Если Гутора после восьми пропущенных мячей за сборную выпускать боязно, то его без проблем подменит Черник. Так и случилось в третьем туре. Опытный голкипер сохранил свои ворота в сохранности, а с теми моментами, которые возникали, справился без помарок.

Стал ли «Шахтер» сильнее? Определенно. Но удастся ли команде реализовать свой потенциал — зависит от него самого. Обновленному «Шахтеру» необходимо время, терпение и разборчивость. Его соперникам за золотые медали пока приходится труднее.

 У "Шахтера" 9 из 9. Действительно ли действующий чемпион так хорош?
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