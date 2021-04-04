Игроки «Челси» устроили драку на тренировке

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Daily Telegraph, защитник сборной Германии был отстранён от занятия с командой и отправлен в раздевалку после того, как устроил перепалку после неаккуратного подката под Кепу. Однако, как сообщается, Рюдигер уже принёс извинения запасному голкиперу «Челси».



Источник утверждает, что сегодняшняя тренировка подопечных Томаса Тухеля проходила в накалённой атмосфере после разгромного поражения лондонцев в матче 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:5). Интересно, что и Рюдигер, и Аррисабалага провели этот матч на скамейке запасных.



Синие готовятся к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится в среду, 7 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Условным хозяином этой встречи будет португальский клуб. Ответный матч пройдёт во вторник, 13 апреля, там же, в Севилье.



Лондонский «Челси» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.