Футболист «Манчестер Юнайтед» Байи заразился коронавирусом

«К сожалению для Эрика, он не будет с нами какое-то время, потому что он был в Кот-д'Ивуаре и сдал положительный тест на COVID-19, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” Уле Гуннар Сульшер. — Так что, к сожалению, он еще не вернулся в Великобританию».