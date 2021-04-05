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09:27 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Манчестер Юнайтед» Байи заразился коронавирусом

ТАСС, 5 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

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Источник: AP 2020

Байи не принял участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:1) в воскресенье. Защитник провел матч отборочного турнира Кубка африканских наций за сборную Кот-д'Ивуара против команды Нигера (3:0) 26 марта.

«К сожалению для Эрика, он не будет с нами какое-то время, потому что он был в Кот-д'Ивуаре и сдал положительный тест на COVID-19, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” Уле Гуннар Сульшер. — Так что, к сожалению, он еще не вернулся в Великобританию».

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков в 30 играх. Следующий матч в чемпионате команда проведет 11 апреля в гостях против лондонского «Тоттенхэма». Также «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч ¼ финала Лиги Европы против испанской «Гранады» 8 апреля на выезде.

Байи 26 лет, он провел в нынешнем сезоне 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отметился забитыми мячами.

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