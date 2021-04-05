Футболист «Манчестер Юнайтед» Байи заразился коронавирусом
ТАСС, 5 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 5 апреля. Тест на коронавирусную инфекцию защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи дал положительный результат. Об этом сообщает
Байи не принял участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:1) в воскресенье. Защитник провел матч отборочного турнира Кубка африканских наций за сборную Кот-д'Ивуара против команды Нигера (3:0) 26 марта.
«К сожалению для Эрика, он не будет с нами
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков в 30 играх. Следующий матч в чемпионате команда проведет 11 апреля в гостях против лондонского «Тоттенхэма». Также «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч ¼ финала Лиги Европы против испанской «Гранады» 8 апреля на выезде.
Байи 26 лет, он провел в нынешнем сезоне 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отметился забитыми мячами.