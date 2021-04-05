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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Александра Меркеля вдесятером вытащил матч и вышел в финал Кубка Короля

Следующий соперник также известен.

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Источник: AP 2020

«Аль-Фейсали», за который выступает казахстанский футболист Александр Меркель, пробился в финал Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале «Аль-Фейсали» прошел «Аль-Наср Рияд» — 1:0, причем сделал это вдесятером вследствие удаления Игоря Росси уже на девятой минуте. Решающий гол был забит на 81-й минуте с пенальти, который реализовал Жулиу Тавареш.

В финале «Аль-Фейсали» встретится с «Аль-Таавуном». Дата встречи пока неизвестна.
29-летний Меркель отыграл полный матч.

За нынешний клуб он выступает с сентября прошлого года. До этого играл за нидерландский «Хераклес». Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Бохум» (Германия), «Милан» (Италия) и другие клубы.

На счету имеет три матча за сборную Казахстана.

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