«Беерсхот» с Вороговским проиграл в матче с пенальти и удалением

«Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, проиграл на выезде «Серкль Брюгге» в рамках 32-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Брюгге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жулиан Бьянкон (18-я минута) и Ике Угбо (34-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграл Ян Ван ден Берг (50-я).

При этом «Серкль Брюгге» заканчивал игру вдесятером вследствие удаления Димитара Велковски на 38-й минуте.

Вороговский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Для 24-летнего казахстанца этот матч стал 20-м в текущем чемпионате, за нынешний клуб он выступает с 2019 года.