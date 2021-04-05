«Беерсхот» с Вороговским проиграл в матче с пенальти и удалением
Соперник остался в меньшинстве еще в первом тайме.
Соперник остался в меньшинстве еще в первом тайме.
«Беерсхот», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, проиграл на выезде «Серкль Брюгге» в рамках 32-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Брюгге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жулиан Бьянкон (18-я минута) и Ике Угбо (34-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграл Ян Ван ден Берг (50-я).
При этом «Серкль Брюгге» заканчивал игру вдесятером вследствие удаления Димитара Велковски на 38-й минуте.
Вороговский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Для 24-летнего казахстанца этот матч стал 20-м в текущем чемпионате, за нынешний клуб он выступает с 2019 года.
После этой игры «Беерсхот» с 44 очками расположился на седьмом месте из 18, а «Серкль Брюгге» с 32 баллами оказался на 16-й строчке.