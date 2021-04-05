Александр Меркель отреагировал на выход своего клуба в финал Кубка Короля

В полуфинале «Аль-Фейсали» победил «Аль-Наср Рияд» — 1:0. В финале клуб из города Харма встретится с «Аль-Таавуном». Дата встречи пока неизвестна.

«Мы идем в финал», — написал он на своей странице в Twitter, прикрепив несколько фото с прошедшего матча.