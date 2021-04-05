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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель отреагировал на выход своего клуба в финал Кубка Короля

Исход встречи предрешил пенальти.

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Казахстанский футболист «Аль-Фейсали» Александр Меркель прокомментировал выход своего клуба в финал Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале «Аль-Фейсали» победил «Аль-Наср Рияд» — 1:0. В финале клуб из города Харма встретится с «Аль-Таавуном». Дата встречи пока неизвестна.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы идем в финал», — написал он на своей странице в Twitter, прикрепив несколько фото с прошедшего матча.

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