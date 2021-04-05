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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Испанские фанаты затравили Черышева и назвали его бесполезным русским хромым

Испанские пользователи сети затравили российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева после его выступления в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». Комментарии недовольных доступны в Twitter.

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Источник: AP 2020

Футболист появился на поле на 73-й минуте, до этого он не играл более двух месяцев, так как восстанавливался после травмы. Встреча завершилась победой «Кадиса» со счетом 2:1, после чего фанаты обрушились с критикой на россиянина, посчитав, что футболисту необходимо уходить из команды.

«Как было хорошо без Чернышева. Возвращаемся в реальность», «Черышев — это крах», «Надо смириться, что нам играть с Черышевым. Все было неплохо, потому что его долго не было. Бесполезный хромой», — писали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин — воспитанник мадридского «Реала», провел всю карьеру в Испании. В 2012 году россиянин дебютировал в составе первой команды сливочных. В Испании полузащитник также выступал за «Севилью» и «Вильярреал». В 2018 году после чемпионата мира в России он перешел в «Валенсию» на правах аренды, а в 2019-м клуб выкупил трансфер россиянина.

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2:1
Первый тайм: 1:1
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