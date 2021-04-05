Испанские фанаты затравили Черышева и назвали его бесполезным русским хромым

Футболист появился на поле на 73-й минуте, до этого он не играл более двух месяцев, так как восстанавливался после травмы. Встреча завершилась победой «Кадиса» со счетом 2:1, после чего фанаты обрушились с критикой на россиянина, посчитав, что футболисту необходимо уходить из команды.

«Как было хорошо без Чернышева. Возвращаемся в реальность», «Черышев — это крах», «Надо смириться, что нам играть с Черышевым. Все было неплохо, потому что его долго не было. Бесполезный хромой», — писали они.

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