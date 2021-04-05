Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженный календарь игр

«Футболисты — люди, а не машины, — сказал Гвардиола. — Я знаю игроков, которые расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но им необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь игр перегружен».

«У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как стартовал сезон. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график не только физически, но и морально — это невозможно», — отметил специалист.

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