Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженный календарь игр

«Футболисты — люди, а не машины, — сказал Гвардиола. — Я знаю игроков, которые расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но им необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь игр перегружен».
«У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как стартовал сезон. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график не только физически, но и морально — это невозможно», — отметил специалист.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 74 очка в 31 матче. Следующую встречу в национальном первенстве команда проведет 10 апреля против «Лидса». 6 апреля «Манчестер Сити» проведет матч ¼ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», ответный матч запланирован на 14 апреля.