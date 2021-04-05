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13:53 (мск), источник: ТАСС

Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за перегруженный календарь игр

ТАСС, 5 апреля. Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) «убивают» игроков перегруженным календарем матчей. Такое мнение высказал главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит портал Goal.

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Источник: Reuters

«Футболисты — люди, а не машины, — сказал Гвардиола. — Я знаю игроков, которые расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но им необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь игр перегружен».

«У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как стартовал сезон. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график не только физически, но и морально — это невозможно», — отметил специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 74 очка в 31 матче. Следующую встречу в национальном первенстве команда проведет 10 апреля против «Лидса». 6 апреля «Манчестер Сити» проведет матч ¼ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», ответный матч запланирован на 14 апреля.

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