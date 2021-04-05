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14:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем на год

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб «Милан» продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем еще на один сезон. Об этом сообщает журналист портала Tuttomercatoweb Раймондо де Маджистрис в Twitter.

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Официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время.

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Команда
Милан

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 29 матчах. В следующей встрече 10 апреля «Милан» на выезде сыграет с «Пармой».

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