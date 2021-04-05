СМИ: «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем на год

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за «Милан» с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.