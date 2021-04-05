СМИ: «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер футболиста «Рубина» Кварацхелии

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Tuttomercatoweb.

По словам источника, «Милан» поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста, в связи с чем «Ювентус» отошел на второй план. Также сообщается, что Кварацхелией интересуются «Наполи» и германская «Боруссия» из Дортмунда.