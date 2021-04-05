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14:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер футболиста «Рубина» Кварацхелии

Миланский клуб поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Tuttomercatoweb.

По словам источника, «Милан» поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста, в связи с чем «Ювентус» отошел на второй план. Также сообщается, что Кварацхелией интересуются «Наполи» и германская «Боруссия» из Дортмунда.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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