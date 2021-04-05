СМИ: «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер футболиста «Рубина» Кварацхелии
Миланский клуб поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста.
Миланский клуб поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста.
ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Tuttomercatoweb.
По словам источника, «Милан» поддерживает постоянный контакт с агентом 20-летнего футболиста, в связи с чем «Ювентус» отошел на второй план. Также сообщается, что Кварацхелией интересуются «Наполи» и германская «Боруссия» из Дортмунда.
Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.