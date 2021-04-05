«Кызыл-Жар» всухую обыграл участника еврокубков и одержал первую победу в новом сезоне КПЛ
Команда в Петропавловске принимала «Шахтер».
Команда в Петропавловске принимала «Шахтер».
«Кызыл-Жар СК» всухую обыграл «Шахтер» в домашнем матче третьего тура
Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола были забиты в первом тайме.
На 16-й минуте отличился Дарко Зорич. А на 40-й пенальти в ворота карагандинцев забил Шота Григалашвили.
Эта победа стала для «Кызыл-Жара» первой в нынешнем сезоне КПЛ. «Шахтер» же потерпел второе подряд поражение. Добавим, что карагандинский клуб, завершивший прошлый сезон на четвертом месте, в этом году выступит в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.
Напомним, что сегодня пройдут еще три матча третьего тура КПЛ-2021. В 17:00 по времени