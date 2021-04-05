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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» всухую обыграл участника еврокубков и одержал первую победу в новом сезоне КПЛ

Команда в Петропавловске принимала «Шахтер».

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«Кызыл-Жар СК» всухую обыграл «Шахтер» в домашнем матче третьего тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кызыл-Жар

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола были забиты в первом тайме.

На 16-й минуте отличился Дарко Зорич. А на 40-й пенальти в ворота карагандинцев забил Шота Григалашвили.

Эта победа стала для «Кызыл-Жара» первой в нынешнем сезоне КПЛ. «Шахтер» же потерпел второе подряд поражение. Добавим, что карагандинский клуб, завершивший прошлый сезон на четвертом месте, в этом году выступит в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

Напомним, что сегодня пройдут еще три матча третьего тура КПЛ-2021. В 17:00 по времени Нур-Султана начнутся игры «Ордабасы» — «Акжайык» и «Кайрат» — «Тараз», в 19:00 на поле сойдутся «Тобол» и «Астана».

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