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15:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Фиорентины» Кокорин пропустит матч с «Аталантой» Миранчука

ТАСС, 5 апреля. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит ближайший матч в чемпионате Италии по футболу против «Аталанты», в которой выступает его соотечественник полузащитник Алексей Миранчук. Об этом сообщает портал Firezeviola.

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По информации портала, нападающий сможет вернуться на поле после травмы 17 апреля в матче против «Сассуоло».

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Футбол

Италия 2020/2021
Тур 30, 11.04.2021, 21:45

Фиорентина-Аталанта-

Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение «Фиорентины», чтобы пройти лечение в Риме. В конце марта футболист вернулся к тренировкам после пройденного курса лечения.

Кокорину 30 лет, он выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.

«Фиорентина» проведет домашний матч с «Аталантой» 11 апреля, начало — 21:45 мск. Флорентийский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, команда из Бергамо идет на третьей строчке, имея в своем активе 58 очков.

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