СМИ: Футболист «Фиорентины» Кокорин пропустит матч с «Аталантой» Миранчука

По информации портала, нападающий сможет вернуться на поле после травмы 17 апреля в матче против «Сассуоло».
Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение «Фиорентины», чтобы пройти лечение в Риме. В конце марта футболист вернулся к тренировкам после пройденного курса лечения.
Кокорину 30 лет, он выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.
«Фиорентина» проведет домашний матч с «Аталантой» 11 апреля, начало — 21:45 мск. Флорентийский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, команда из Бергамо идет на третьей строчке, имея в своем активе 58 очков.