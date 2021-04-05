СМИ: Футболист «Фиорентины» Кокорин пропустит матч с «Аталантой» Миранчука

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По информации портала, нападающий сможет вернуться на поле после травмы 17 апреля в матче против «Сассуоло».

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Футбол Италия 2020/2021 Тур 30, 11.04.2021, 21:45 Фиорентина - Аталанта -

Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение «Фиорентины», чтобы пройти лечение в Риме. В конце марта футболист вернулся к тренировкам после пройденного курса лечения.

Кокорину 30 лет, он выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.