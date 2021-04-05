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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» едва не проиграл «Акжайыку» из-за автогола, но вырвал победу в добавленное время

Антигероем стал Фонтанелло.

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«Ордабасы» одержал победу над уральским «Акжайыком» в матче третьего тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.

Автором первого мяча стал аргентинский защитник хозяев Пабло Фонтанелло, который на 51-й минуте забил в свои ворота. Сравнял «Орадабасы» на второй добавленной минуте пенальти оформил Жоао Пауло. А на седьмой победный гол забил Еркебулан Тунгышбаев.

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Напомним, что центральный матч третьего тура КПЛ пройдет сегодня в Костанае и начнется в 19:00 по столичному времени — «Тобол» примет «Астану».

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