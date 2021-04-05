«Ордабасы» едва не проиграл «Акжайыку» из-за автогола, но вырвал победу в добавленное время
Антигероем стал Фонтанелло.
Антигероем стал Фонтанелло.
«Ордабасы» одержал победу над уральским «Акжайыком» в матче третьего тура
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.
Автором первого мяча стал аргентинский защитник хозяев Пабло Фонтанелло, который на 51-й минуте забил в свои ворота. Сравнял «Орадабасы» на второй добавленной минуте пенальти оформил Жоао Пауло. А на седьмой победный гол забил Еркебулан Тунгышбаев.
Напомним, что центральный матч третьего тура КПЛ пройдет сегодня в Костанае и начнется в 19:00 по столичному времени — «Тобол» примет «Астану».