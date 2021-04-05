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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отыгрался с 0:2 и избежал первого поражения в сезоне

Причем очки были потеряны в домашнем матче.

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ФК «Кайрат» потерял очки в матче третьего тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Алексея Шпилевского принимали на своем поле «Тараз» и сыграли вничью со счетом 2:2. Причем вполне могли потерпеть первое поражение в сезоне.

После первого тайма «Тараз» вел 2:0. На девятой минуте счет встречи открыл бразильский форвард гостей Педро Эуженио. А на 36-й отличился экс-полузащитник «Кайрата» Бауыржан Байтана.

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После перерыва хозяевам удалось совершить камбэк и отыграться. Сначала на 55-й минуте разрыв до минимума сократил Канте. А затем на 66-й вернул ничью на табло Вагнер Лав. У обеих команд еще было время, чтобы вырвать победу, но больше взятия ворот зафиксировано не было.

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«Кайрат» впервые в сезоне потерял очки и все еще является лидером турнира.


Напомним, что центральный матч третьего тура КПЛ пройдет сегодня в Костанае и начнется в 19:00 по столичному времени — «Тобол» примет «Астану».

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