«Кайрат» отыгрался с 0:2 и избежал первого поражения в сезоне
Причем очки были потеряны в домашнем матче.
Причем очки были потеряны в домашнем матче.
ФК «Кайрат» потерял очки в матче третьего тура
Подопечные Алексея Шпилевского принимали на своем поле «Тараз» и сыграли вничью со счетом 2:2. Причем вполне могли потерпеть первое поражение в сезоне.
После первого тайма «Тараз» вел 2:0. На девятой минуте счет встречи открыл бразильский форвард гостей Педро Эуженио. А на 36-й отличился
После перерыва хозяевам удалось совершить камбэк и отыграться. Сначала на 55-й минуте разрыв до минимума сократил Канте. А затем на 66-й вернул ничью на табло Вагнер Лав. У обеих команд еще было время, чтобы вырвать победу, но больше взятия ворот зафиксировано не было.
«Кайрат» впервые в сезоне потерял очки и все еще является лидером турнира.
Напомним, что центральный матч третьего тура КПЛ пройдет сегодня в Костанае и начнется в 19:00 по столичному времени — «Тобол» примет «Астану».