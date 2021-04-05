Воспрявший Федин, стабильный Нарзикулов и многообещающий Самородов. Кто стал ключевыми фигурами в «Актобе»
Клуб одержал первую победу в чемпионате.
Клуб одержал первую победу в чемпионате.
«Актобе» одержал первую победу в
Команда Алексея Баги в третьем туре национального первенства накануне нанесла поражение на выезде «Атырау». Победа «Актобе» стала первой в высшем дивизионе и получилась волевой.
«Нефтяники» на 33-й минуте усилиями Рафаиля Оспанова открыли счет и, в принципе, смотрелись неплохо. Тем не менее, гости под конец первого тайма отыгрались и, судя по всему, почуяли вкус крови.
В этом эпизоде стоит отметить удачливость Дидара Жалмукана, который заработал пенальти.
Одиннадцатиметровый реализовал Максим Федин. По сравнению с прошлым годом он демонстрирует большую уверенность и продуктивность в атаке. В текущем сезоне 24-летний игрок уже забил два гола, пусть оба с пенальти, но именно этот компонент игры Федин улучшил.
Это выразилось в статистических данных Федина. В прошлом сезоне, выступая за «Кайсар», он забил один гол и не смог реализовать пенальти. Сейчас у него уже два гола и видимая невооруженным глазом уверенность и наличие стабильности.
На старте сезона Федин показал себя одним из лучших в «Актобе» и добился приглашения в сборную, где сыграл против Франции. Конечно, проявить себя в такой встрече крайне непросто, но доверие тренерского штаба национальной команды дорогого стоит.
По всей видимости Федин, сменивший ряд клубов высшего дивизиона, нашел свою команду и если не сбавит оборотов, то сможет решать большие задачи.
Еще в одном пенальти для «Актобе» приняли участие
Третий мяч «красно-белых» получился казахстанским. Максим Самородов до конца прессинговал оборону «Атырау» и выдал голевой пас на Рифата Нурмугамета. Последний спустя два года оформил забитый мяч в КПЛ, а Самородов, которому прочат большое будущее, уже в 18 лет отмечается полезными и результативными действиями и дебютировал в составе сборной в игре с Францией.
Еще одной ключевой фигурой является голкипер Жасур Нарзикулов, которому 13 апреля исполнится 37 лет. В прошедшем матче он несколько раз спасал команду и также внес ощутимый вклад в добытый результат. Ранее была информация о том, что «Актобе» намерен подписать еще одного вратаря, но Нарзикулов на старте сезона не дает усомниться в своей надежности и ставит под сомнение целесообразность появления в клубе другого голкипера. Уж очень он хорош на данном отрезке.
Условное лишение трех очков «Актобе»
Отметим, третий тур чемпионата завершится в понедельник, 5 апреля.