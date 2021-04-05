Воспрявший Федин, стабильный Нарзикулов и многообещающий Самородов. Кто стал ключевыми фигурами в «Актобе»

«Актобе» одержал первую победу в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана сезона-2021. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о факторах успеха «красно-белых» и называет ключевые фигуры в команде.

Команда Алексея Баги в третьем туре национального первенства накануне нанесла поражение на выезде «Атырау». Победа «Актобе» стала первой в высшем дивизионе и получилась волевой.

«Нефтяники» на 33-й минуте усилиями Рафаиля Оспанова открыли счет и, в принципе, смотрелись неплохо. Тем не менее, гости под конец первого тайма отыгрались и, судя по всему, почуяли вкус крови.

В этом эпизоде стоит отметить удачливость Дидара Жалмукана, который заработал пенальти.

Одиннадцатиметровый реализовал Максим Федин. По сравнению с прошлым годом он демонстрирует большую уверенность и продуктивность в атаке. В текущем сезоне 24-летний игрок уже забил два гола, пусть оба с пенальти, но именно этот компонент игры Федин улучшил.

Это выразилось в статистических данных Федина. В прошлом сезоне, выступая за «Кайсар», он забил один гол и не смог реализовать пенальти. Сейчас у него уже два гола и видимая невооруженным глазом уверенность и наличие стабильности.

Команда Актобе

На старте сезона Федин показал себя одним из лучших в «Актобе» и добился приглашения в сборную, где сыграл против Франции. Конечно, проявить себя в такой встрече крайне непросто, но доверие тренерского штаба национальной команды дорогого стоит.

По всей видимости Федин, сменивший ряд клубов высшего дивизиона, нашел свою команду и если не сбавит оборотов, то сможет решать большие задачи.

Еще в одном пенальти для «Актобе» приняли участие экс-игроки БАТЭ Боян Дубайч и Эрвен Мукам — первый заработал одиннадцатиметровый, а второй реализовал его. Ставка Баги на бывших подопечных по белорусскому клубу начинает оправдывать себя.

Третий мяч «красно-белых» получился казахстанским. Максим Самородов до конца прессинговал оборону «Атырау» и выдал голевой пас на Рифата Нурмугамета. Последний спустя два года оформил забитый мяч в КПЛ, а Самородов, которому прочат большое будущее, уже в 18 лет отмечается полезными и результативными действиями и дебютировал в составе сборной в игре с Францией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A0tYkEWILFQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одной ключевой фигурой является голкипер Жасур Нарзикулов, которому 13 апреля исполнится 37 лет. В прошедшем матче он несколько раз спасал команду и также внес ощутимый вклад в добытый результат. Ранее была информация о том, что «Актобе» намерен подписать еще одного вратаря, но Нарзикулов на старте сезона не дает усомниться в своей надежности и ставит под сомнение целесообразность появления в клубе другого голкипера. Уж очень он хорош на данном отрезке.

Условное лишение трех очков «Актобе» из-за неготовности своего стадиона не позволило «красно-белым» вклиниться в число лидеров чемпионата. Однако, по игре команду можно назвать одной из лучших в высшем дивизионе на данный момент. Подопечные Баги сумели отыграться в матче с Каспием (1:1) и на равных сражались с «Тоболом» (1:1), который называют одним из претендентов на «золото». Безусловно, у клуба есть стержень и игровая модель, способствующая оказывать конкуренцию фаворитам премьер-лиги.