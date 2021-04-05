«Тобол» упустил победу над «Астаной» и не смог догнать «Кайрат»
«Тобол» сыграл вничью с «Астаной» в центральном матче третьего тура
«Тобол» сыграл вничью с «Астаной» в центральном матче третьего тура
Встреча прошла в Костанае и завершилась ничьей 1:1. При этом подопечные Григория Бабаяна по ходу матча долгое время вели 1:0, но не смогли удержать победное преимущество.
Автором первого гола во встрече на 31-минуте стал
Отметим, что первый матч в составе «Астаны» в сезоне-2021 провел вернувшийся в команду воспитанник столичного футбола Исламбек Куат, который вышел на поле на 76-й минуте, заменив другого новичка — российского полузащитника Валерия Чуперку. Также в составе команды дебютировал
«Тобол» не смог догнать «Кайрат», который лидирует в турнирной таблице, что сделал бы в случае победы. Алматинцы ранее сыграли вничью впервые в сезоне, но остались единственными лидерами турнирной таблицы КПЛ.