Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
Химки
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.04
Севилья
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Марсель
Дижон
20
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
18:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» упустил победу над «Астаной» и не смог догнать «Кайрат»

«Тобол» сыграл вничью с «Астаной» в центральном матче третьего тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча прошла в Костанае и завершилась ничьей 1:1. При этом подопечные Григория Бабаяна по ходу матча долгое время вели 1:0, но не смогли удержать победное преимущество.

Автором первого гола во встрече на 31-минуте стал экс-игрок столичного клуба, защитник сборной Казахстана Сергей Малый. «Астана» сравняла на 83-й — мяч в ворота соперника отправил Жарко Томашевич.

Отметим, что первый матч в составе «Астаны» в сезоне-2021 провел вернувшийся в команду воспитанник столичного футбола Исламбек Куат, который вышел на поле на 76-й минуте, заменив другого новичка — российского полузащитника Валерия Чуперку. Также в составе команды дебютировал экс-игрок «Кайрата» Абат Аймбетов, он вышел в стартовом составе.

«Тобол» не смог догнать «Кайрат», который лидирует в турнирной таблице, что сделал бы в случае победы. Алматинцы ранее сыграли вничью впервые в сезоне, но остались единственными лидерами турнирной таблицы КПЛ.

Тобол Кс
1:1
Первый тайм: 0:0
Астана
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
Сослан Джанаев получил серьезную травму
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Костя Цзю захотел организовать бой сына в России
Резцова объяснила свои слова про «звездную болезнь» Большунова
Скончался экс-капитан футбольного ЦСКА
«Зенит» играет с «Химками» в чемпионате России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь