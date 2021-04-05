«Тобол» упустил победу над «Астаной» и не смог догнать «Кайрат»

Встреча прошла в Костанае и завершилась ничьей 1:1. При этом подопечные Григория Бабаяна по ходу матча долгое время вели 1:0, но не смогли удержать победное преимущество.

Автором первого гола во встрече на 31-минуте стал экс-игрок столичного клуба, защитник сборной Казахстана Сергей Малый. «Астана» сравняла на 83-й — мяч в ворота соперника отправил Жарко Томашевич.

Отметим, что первый матч в составе «Астаны» в сезоне-2021 провел вернувшийся в команду воспитанник столичного футбола Исламбек Куат, который вышел на поле на 76-й минуте, заменив другого новичка — российского полузащитника Валерия Чуперку. Также в составе команды дебютировал экс-игрок «Кайрата» Абат Аймбетов, он вышел в стартовом составе.