«Барселона» вырвала победу в матче с «Вальядолидом»

На 79-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Оскар Плано. На 90-й минуте решающий мяч забил Усман Дембеле.

«Барса» набрала 65 очков и занимает второе место. 63 очка у идущего третьим «Реала». Лидирует «Атлетико» — 66 очков. У «Вальядолида» 27 очков и 16-я позиция.