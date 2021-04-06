«Барселона» вырвала победу в матче с «Вальядолидом»
«Барселона» обыграла «Вальядолид» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» обыграла «Вальядолид» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
На 79-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Оскар Плано. На 90-й минуте решающий мяч забил Усман Дембеле.
«Барса» набрала 65 очков и занимает второе место. 63 очка у идущего третьим «Реала». Лидирует «Атлетико» — 66 очков. У «Вальядолида» 27 очков и 16-я позиция.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реалом», а «Вальядолид» примет «Гранаду».