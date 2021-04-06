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08:31 (мск), источник: Sport24

Коутиньо перенес еще одну операцию. Скорее всего, бразилец пропустит остаток сезона

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес операцию на мениске. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

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Операция игроку была сделана доктором Родриго Ласмаром под наблюдением медицинского штаба «Барселоны».

28-летний футболист травмировался 29 декабря в матче с «Эйбаром», а в январе перенес операцию на мениске левого колена. В марте была проведена повторная операция, после которой предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции прошло неудачно.

В клубе точные сроки восстановления не называют, однако по данным Marca, бразилец пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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