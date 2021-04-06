Коутиньо перенес еще одну операцию. Скорее всего, бразилец пропустит остаток сезона
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес операцию на мениске. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес операцию на мениске. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Операция игроку была сделана доктором Родриго Ласмаром под наблюдением медицинского штаба «Барселоны».
28-летний футболист травмировался 29 декабря в матче с «Эйбаром», а в январе перенес операцию на мениске левого колена. В марте была проведена повторная операция, после которой предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции прошло неудачно.
В клубе точные сроки восстановления не называют, однако по данным Marca, бразилец пропустит остаток сезона.
В текущем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.