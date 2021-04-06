Коутиньо перенес еще одну операцию. Скорее всего, бразилец пропустит остаток сезона

28-летний футболист травмировался 29 декабря в матче с «Эйбаром», а в январе перенес операцию на мениске левого колена. В марте была проведена повторная операция, после которой предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции прошло неудачно.