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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Атырау» назвал клоуном судью в матче с «Актобе»

Бразильский защитник «Атырау» Брайан Силва Гарсия остался недоволен судейством в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Та встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Причем два гола «Актобе» забил с пенальти, которые назначил рефери из Кокшетау Антон Кучма.

После игры Гарсия опубликовал сториз на своей странице в Instagram с фото, на котором вместо головы судьи нарисован эмодзи клоуна.

Добавим, что в текущем сезоне «Атырау» очков пока не набрал, команда с нулем замыкает турнирную таблицу. «Актобе» же одержал первую победу.

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Атырау
1:3
Первый тайм: 0:0
Актобе
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