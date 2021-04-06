Легионер «Атырау» назвал клоуном судью в матче с «Актобе»
Бразильский защитник «Атырау» Брайан Силва Гарсия остался недоволен судейством в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский защитник «Атырау» Брайан Силва Гарсия остался недоволен судейством в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Та встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Причем два гола «Актобе» забил с пенальти, которые назначил рефери из Кокшетау Антон Кучма.
После игры Гарсия опубликовал сториз на своей странице в Instagram с фото, на котором вместо головы судьи нарисован эмодзи клоуна.
Добавим, что в текущем сезоне «Атырау» очков пока не набрал, команда с нулем замыкает турнирную таблицу. «Актобе» же одержал первую победу.