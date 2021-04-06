«Продолжается судейский беспредел». Шпилевский — о камбэке «Кайрата» с 0:2 и дебюте новичка

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:2. При этом после первого тайма «Кайрат» уступал в два мяча.

— Почему были разные таймы? Хороший вопрос. Мы очень пассивно провели первую половину. Проиграли все важные единоборства и подборы. Не ответили на ту агрессивность, которую проявил «Тараз». Мы это знали и предупреждали ребят, что так будет. Говорили, что нас ожидает непростой матч и нужно быть внимательными. К сожалению, допустили много ошибок. Два гола — это две индивидуальные катастрофические ошибки. Повезло, что не получили третий. Первый тайм был очень слабый. Конечно, могли начать игру гораздо лучше, когда Усенов хорошо пробил на первых секундах.

Во втором тайме изменили расположение в фазах с мячом и без мяча. Внесли коррективы, выпустили две новые силы. После этого игра пошла в нашу пользу. Было достаточно моментов, чтобы выиграть. По итогам второго тайма мы были обязаны побеждать.

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Не знаю, как правильно сказать, чтобы никого не задеть. К сожалению, продолжается судейский беспредел. Это касается не только нашей игры, я смотрел и другие матчи. Я не знаю, чего люди хотят этим добиться. Врать, обманывать и хитрить — это не по-божески. Очень разочарованы этим исходом. Для ребят это будет урок. Мы поговорили и я уверен, что мы покажем в следующем матче то, на что мы способны.

— Сказалось ли то, что многие игроки были в сборных?

— Конечно, очень много игроков нашего клуба были в своих национальных сборных. Играли много матчей, в разных часовых поясах, это все сказалось. Мы только один раз полноценно потренировались вместе. Но это ни в коем случае не отговорка. Мы знаем, что против нас команды настраиваются по-особенному, как на последний бой.