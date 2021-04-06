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09:32 (мск), источник: БЕЛТА

Первые полуфиналисты футбольного Кубка Беларуси определятся в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Представитель второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал» на поле столичного РЦОР-БГУ попытается взять реванш у бронзового призера чемпионата страны жодинского «Торпедо-БелАЗ» за крупное поражение в гостевом четвертьфинале со счетом 0:3.

Во втором ответном четвертьфинальном поединке футболисты «Минска» сыграют на своей арене с «Ислочью». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Витебска». В первой игре борисовчане победили с минимальным перевесом — 2:1. Чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится в Гродно с местным «Неманом». На своем поле солигорские футболисты выиграли с результатом 3:0.

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