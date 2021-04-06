Первые полуфиналисты футбольного Кубка Беларуси определятся в Минске
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определятся первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал» на поле столичного
Во втором ответном четвертьфинальном поединке футболисты «Минска» сыграют на своей арене с «Ислочью». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.
Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Витебска». В первой игре борисовчане победили с минимальным перевесом — 2:1. Чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится в Гродно с местным «Неманом». На своем поле солигорские футболисты выиграли с результатом 3:0.