«Кайрат» пригрозил сняться с КПЛ. Боранбаев возмущен судейством
Алматинский «Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации
«После матча с “Таразом” (2:2), на исход которого повлияли грубые ошибки бригады арбитров во главе с Григорием Московченко, владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев имел нелицеприятный разговор с президентом КФФ Адильбеком Джаксыбековым. КСБ был крайне возмущен судейством на старте сезона, прежде всего — в матчах с участием “Кайрата” (особенно на фоне того, как в Шымкенте игра “Орды” с “Акжайыком” шла до забитого гола) и всерьез пригрозил тем, что “желто-черные” снимутся с чемпионата», — написал источник.
Ранее свое недовольство судейством высказал и главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевксий. По его словам, «судейский беспредел» наблюдается и в других матчах.
Так, легионер «Атырау» оригинально оценил работу рефери в матче с «Актобе». Бразилец опубликовал сториз на своей странице в Instagram с фото, на котором вместо головы судьи нарисован эмодзи клоуна.
Добавим, что после трех туров «Кайрат» с семью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ-2021, опережая ближайших преследователей на два балла.