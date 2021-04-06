«Кайрат» пригрозил сняться с КПЛ. Боранбаев возмущен судейством

«После матча с “Таразом” (2:2), на исход которого повлияли грубые ошибки бригады арбитров во главе с Григорием Московченко, владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев имел нелицеприятный разговор с президентом КФФ Адильбеком Джаксыбековым. КСБ был крайне возмущен судейством на старте сезона, прежде всего — в матчах с участием “Кайрата” (особенно на фоне того, как в Шымкенте игра “Орды” с “Акжайыком” шла до забитого гола) и всерьез пригрозил тем, что “желто-черные” снимутся с чемпионата», — написал источник.