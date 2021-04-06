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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» пригрозил сняться с КПЛ. Боранбаев возмущен судейством

Алматинский «Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», причина — в судействе.

«После матча с “Таразом” (2:2), на исход которого повлияли грубые ошибки бригады арбитров во главе с Григорием Московченко, владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев имел нелицеприятный разговор с президентом КФФ Адильбеком Джаксыбековым. КСБ был крайне возмущен судейством на старте сезона, прежде всего — в матчах с участием “Кайрата” (особенно на фоне того, как в Шымкенте игра “Орды” с “Акжайыком” шла до забитого гола) и всерьез пригрозил тем, что “желто-черные” снимутся с чемпионата», — написал источник.

Ранее свое недовольство судейством высказал и главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевксий. По его словам, «судейский беспредел» наблюдается и в других матчах.

Так, легионер «Атырау» оригинально оценил работу рефери в матче с «Актобе». Бразилец опубликовал сториз на своей странице в Instagram с фото, на котором вместо головы судьи нарисован эмодзи клоуна.

Добавим, что после трех туров «Кайрат» с семью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ-2021, опережая ближайших преследователей на два балла.

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Кайрат
2:2
Первый тайм: 0:0
Тараз
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