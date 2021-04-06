Скандал с судейством в матче «Кайрат» — «Тараз» получил неожиданное продолжение

В «Кайрате» остались крайне недовольны работой арбитра в прошедшей игре. По словам очевидцев и участников матча, после финального свистка в подтрибунном помещении один из руководителей «Кайрата» в эмоциональной и грубой форме обвинил Московченко в предвзятости и непрофессионализме.

Отметим, что на игре присутствовали председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев и президент ПФЛК Олжас Абраев.

Также по итогам прошедшего матча публично высказался о работе судейской бригады главный тренер алматинского клуба Алексей Шпилевский. По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», в «Кайрате» и вовсе задумываются о снятии с турнира.

Однако, исходя из информации источников Vesti.kz, руководство «Кайрата» не допускает подобного развития событий в ближайшее время, но намерено добиться дисквалификации для главного судьи матча с «Таразом» и улучшения качества судейства в играх с участием алматинского клуба.