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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Скандал с судейством в матче «Кайрат» — «Тараз» получил неожиданное продолжение

После матча третьего тура чемпионата Казахстана «Кайрат» — «Тараз» главный судья встречи Григорий Московченко выслушал претензии в жесткой форме со стороны представителя руководящего состава алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В «Кайрате» остались крайне недовольны работой арбитра в прошедшей игре. По словам очевидцев и участников матча, после финального свистка в подтрибунном помещении один из руководителей «Кайрата» в эмоциональной и грубой форме обвинил Московченко в предвзятости и непрофессионализме.

Отметим, что на игре присутствовали председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев и президент ПФЛК Олжас Абраев.

Также по итогам прошедшего матча публично высказался о работе судейской бригады главный тренер алматинского клуба Алексей Шпилевский. По информации телеграм-канала «Тень отца Гурмана», в «Кайрате» и вовсе задумываются о снятии с турнира.

Однако, исходя из информации источников Vesti.kz, руководство «Кайрата» не допускает подобного развития событий в ближайшее время, но намерено добиться дисквалификации для главного судьи матча с «Таразом» и улучшения качества судейства в играх с участием алматинского клуба.

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Кайрат
2:2
Первый тайм: 0:0
Тараз
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