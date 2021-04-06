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11:55 (мск), источник: Sport24

ФИФА не разрешила английскому футболисту «Вулверхэмптона» выступать за сборную Украины. Он мог играть за Россию

Международная Федерация футбола не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за сборную Украины. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык на своем канале в YouTube.

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Источник: Sport24

«Насколько я понимаю, все-таки ФИФА прислала письмо УАФ, в котором признала, что 8 матчей за национальную сборную Англии (по футзалу — прим.), проведенных Килменом были официальными и не позволяют ему выступать в составе сборной Украины.

То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную.

Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.

Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке.

Хотя, насколько я знаю, он проявил серьезное желание: инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом и у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется, — сказал журналист.

Ранее Макс Килман заявлял о желании выступать за сборную России.

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