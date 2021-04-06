ФИФА не разрешила английскому футболисту «Вулверхэмптона» выступать за сборную Украины. Он мог играть за Россию

«Насколько я понимаю, все-таки ФИФА прислала письмо УАФ, в котором признала, что 8 матчей за национальную сборную Англии (по футзалу — прим.), проведенных Килменом были официальными и не позволяют ему выступать в составе сборной Украины.

То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную.

Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.

Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке.

Хотя, насколько я знаю, он проявил серьезное желание: инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом и у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется, — сказал журналист.

Ранее Макс Килман заявлял о желании выступать за сборную России.