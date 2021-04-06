«Интер» хочет продлить контракт с Конте. Летом его зарплата возрастет до 13,5 млн евро

Контракт итальянца истекает только летом 2022 года, но нерадзурри хотят его пролонгировать. Об этом сообщает Football Italia.

По окончании сезона зарплата Антонио Конте возрастет с 12 млн евро до 13,5 млн евро. Несмотря на это, в «Интере» готовы обсудить продление контракта в конце сезона.

Нерадзурри также обсудят будущее десяти игроков и попытаются подписать нового нападающего во время летнего трансферного окна.

«Интер» после 28-ми туров набрал 68 очков и занимает 1-е место в Серии А.