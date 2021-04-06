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11:57 (мск), источник: Sport24

«Интер» хочет продлить контракт с Конте. Летом его зарплата возрастет до 13,5 млн евро

Руководство «Интера» заинтересовано в продлении контракта с главным тренером Антонио Конте.

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Источник: Reuters

Контракт итальянца истекает только летом 2022 года, но нерадзурри хотят его пролонгировать. Об этом сообщает Football Italia.

По окончании сезона зарплата Антонио Конте возрастет с 12 млн евро до 13,5 млн евро. Несмотря на это, в «Интере» готовы обсудить продление контракта в конце сезона.

Нерадзурри также обсудят будущее десяти игроков и попытаются подписать нового нападающего во время летнего трансферного окна.

«Интер» после 28-ми туров набрал 68 очков и занимает 1-е место в Серии А.

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