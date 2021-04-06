Месси жаловался на судью перед матчем с «Реалом»: «Он ищет повод показать мне желтую»

Если бы аргентинец получил желтую карточку, то пропустил бы встречу 30-го тура с «Реалом», которая пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 10 апреля.

Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей на сайте https://winline.ru/X5/