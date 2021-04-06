Новичок «Кайрата», доблестный вратарь «Тараза» и герой из «Астаны». Символическая сборная третьего тура КПЛ-2021
А также тренер.
А также тренер.
В третьем туре
Число 11-ти лучших игроков по позициям выглядит следующим образом:
Вратарь. Мухаммеджан Сейсен («Тараз»)
Голкипер «Тараза» принял главное участие в лишении очков «Кайрата» (2:2). Сейсен совершил несколько серьезных сэйвов. И хотя алматинцы сумели дважды поразить его ворота, вины вратаря в пропущенных голах нет.
Левый защитник. Руслан Валиуллин («Тобол»)
Защитник костанайцев умело исполняет функции левого латераля, успешно отрабатывая в обороне и создавая давление впереди. В матче с «Астаной» Валиуллин сыграл на своем, привычном уровне.
Центральный защитник. Жарко Томашевич («Астана»)
Защитник «Астаны» в центральном матче тура против «Тобола» стал антигероем и героем встречи. В официальном протоколе на него записан автогол, а незадолго до финального свистка черногорец сравнял счет и не позволил костанайцам отпраздновать победу.
Центральный защитник. Сергей Малый («Тобол»)
Защитник «Тобола» после достаточно убедительных матчей за сборную Казахстана, стал одним из ключевых игроков во встрече с «Астаной». На 31-й минуте Малый подключился к атаке при розыгрыше углового и вынудил Томашевича поразить собственные ворота.
Правый защитник. Андрей Залеский («Туран»)
Игрок «Турана» во встрече с «Кайсаром» сыграл довольно продуктивно. Залеский помимо того, что хорошо исполнял свои непосредственные задачи в защитной линии, также отметился результативным действием. На 90-й минуте встречи белорус сделал навес в штрафную соперника, который стал голевым для команды.
Опорный полузащитник. Абзал Таубай («Тараз»)
Хавбек «Тараза» в матче с «Кайратом» создал немало проблем соперникам. Он преуспел в разрушении игровых конструкций чемпиона Казахстана и внес вклад потерю двух очков алматинцами.
Опорный полузащитник. Рифат Нурмугамет («Актобе»)
Нурмугамет больше ориентирован на атакующие функции, но нередко, способен закрывать позиции в опорной зоне. В матче с «Атырау» он успешно вышел на замену. На 82-й минуте игрок «Актобе» хорошо отработал в защите и начал атаку, которую сам же завершил, установив окончательный счет в пользу своего клуба — 3:1. Подчеркнем, что это первый за два года гол игрока в высшем дивизионе.
Левый полузащитник. Педро Эуженио («Тараз»)
Португальский вингер «Тараза» открыл счет в матче с «Кайратом», забив, пожалуй, самый красивый гол тура. Стоит отметить, что Эуженио единолично начал и завершил голевую атаку.
Правый полузащитник. Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»)
Вингер, вернувший в родной клуб из «Кайрата», принес шымкентскому клубу победу над «Акжайыком». она получилось волевой и валидольной. К 93-й минуте уральцы выигрывали 1:0, но все изменил гол Жоао Пауло. А на 96-й забил Тунгышбаев. Примечательно, что в
Нападающий. Вагнер Лав («Кайрат»)
Форвард «Кайрата» в матче с «Таразом» по традиции проделал огромный объем работы и много старался как в подыгрыше, так и на завершении атаки. Бразилец на 66-й минуте спас «Кайрат» от поражения, пробив в касание в угол ворот.
Нападающий. Хосе Канте Мартинес («Кайрат»)
Новичок алматинцев в первом же матче за клуб против «Тараза» отличился забитым голом. Канте на 55-й минуте при счете 2:0 в пользу соперника удачно пробил под перекладину и сократил отставание в счете. Уроженец Испании имел еще пару стопроцентных моментов, но ему не хватило точности.
Тренер. Вардан Минасян («Тараз»)
Наставник «Тараза» почти нашел противоядие против «Кайрата». Подопечные армянского специалиста могли выиграть матч на поле чемпиона, но им не хватило опыта, что вылилось в самый увлекательный матч тура.
Напомним, третий тур чемпионата Казахстана прошел 4 и 5 апреля.