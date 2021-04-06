«Это позор!» Судьи тащат «Барселону» к победе в чемпионате?

После победы «Барселоны» в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0) борьба за чемпионский титул в турнире обострилась до предела. Теперь подопечные Рональда Кумана отстают от лидирующего «Атлетико» всего на одно очко, при этом у мадридского клуба больше нет матчей в запасе.

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Победа в игре с «Вальядолидом» — казалось бы, что здесь интересного или необычного? Последний соперник каталонского клуба сейчас располагается на 16-й строчке в таблице, опережая команды из зоны вылета всего на три очка. Впрочем, после матча в Испании обсуждали не успех сине-гранатовых, а работу арбитра Сантьяго Хайме Латре.



На 79-й минуте встречи судья принял, возможно, судьбоносное решение. Он удалил нападающего гостей Оскара Плано, а к тому моменту на табло горели унылые нули. Форвард прервал прорыв Усмана Дембеле и, бесспорно, сделал это с нарушением правил. Жёлтая карточка не вызвала бы никаких вопросов, однако арбитр показал красную и заставил игроков «Вальядолида» хвататься за голову.



«Это очевидное воровство. Немыслимый позор», — прокомментировал решение судьи мэр города Вальядолид Оскар Пуэнте.

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А вот как отреагировал на работу арбитра бывший футболист «Реала» Роберто Карлос. Сейчас он занимает пост директора мадридского клуба по международным отношениям.



«Уверен, после сегодняшнего этот судья получит в качестве премии какой-нибудь матч на выходных», — написал Карлос в «Твиттере».

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер подлил масла в огонь. Он подтвердил, что Латре принял ошибочное решение в эпизоде с удалением.

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«Рефери принял слишком резкое решение по отношению к игроку “Вальядолида”. Это не красная карточка. Да, Плано сбил Дембеле, но не сделал это с чрезмерной грубостью», — приводит слова экс-судьи Marca.



Но это ещё не всё. По словам Оливера, единственный гол в матче нельзя было засчитывать. Он подчеркнул, что перед голевой комбинацией «Барселоны» Жорди Альба нарушил правила на Роке Месе при отборе мяча. Получается, «Барселона» одержала незаслуженную победу? Неужели судьи тащат команду к победе в чемпионате?

Возможно, вы удивитесь, но недовольство действиями судьи выразил и капитан сине-гранатовых Лионель Месси. Впрочем, аргентинский нападающий сделал это ещё в перерыве встречи.



«Он ищет повод, чтобы показать мне жёлтую карточку. Просто невероятно», — пробурчал Месси по пути в раздевалку. Слова были адресованы представителю каталонского клуба.

Футбол Испания 2020/2021 Тур 30, 10.04.2021, 22:00 Реал - Барселона -

В субботу, 10 апреля, «Барселона» проведёт принципиальный и важный матч с «Реалом».

Капитан каталонцев мог пропустить встречу, если бы получил предупреждение в матче с «Вальядолидом». Нет смысла напоминать, насколько важен предстоящий матч с «Реалом» и с точки зрения борьбы за чемпионский титул, ведь «сливочные» отстают от соперника всего на два очка.