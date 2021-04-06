«Ювентус» может потерять де Лигта, но не сейчас: в контракте есть пункт о 2022 году
Эксперт Фабрицио Романо прояснил будущее Маттейса де Лигта в «Ювентусе» после слухов о переходе в «Барсу».
Эксперт Фабрицио Романо прояснил будущее Маттейса де Лигта в «Ювентусе» после слухов о переходе в «Барсу».
У Де Лигта есть оговорка о 150 млн евро, вступающая в силу с 2022 года.
В своем твите эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо разъяснил ситуацию с Маттейсом де Лигтом. Так же, как Холанд, у которого есть пункт с «Боруссией», голландец может покинуть «Ювентус» с 2022 года, но не менее чем за 150 миллионов, погасив сделку 2019 года.
За 75 миллионов евро (третье самое дорогое приобретение «Ювентуса» после Криштиану Роналду и Игуаина) де Лигт проводит второй сезон за «Бьянконери», клубом которого он является одним из столпов, несмотря на трудности.