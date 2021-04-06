Казахстанский «Атлетик Бильбао», реконструкция стадиона и шанс для игроков-любителей. Как в Нур-Султане возрождают знаменитый «Женис»

В то время как из года в год на футбольной карте Казахстана становится все меньше и меньше футбольных клубов, новость о возрождении знаменитого столичного «Жениса» показалась чем-то невозможным и многие ее расценили как шутку на 1-е апреля.

Но для столичных болельщиков со стажем сказка становится явью, а сам Нур-Султан планирует стать по-настоящему футбольным городом. Вполне вероятно, что во второй лиге в этом году сыграют сразу четыре команды оттуда — «Астана» — М, SD Family, СДЮСШОР № 8 и трехкратный чемпион страны «Женис».

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как в столице пытаются реанимировать одну из самых титулованных команд.

Некогда один из грандов казахстанского футбола канул в лету поздней осенью 2008-го. Тогда одним росчерком пера власти города решили избавиться от славной истории «Жениса», ликвидировав клуб. Ситуация была банальная для наших дней — большие долги, плохой менеджмент. К тому же, в Алматы объединили «Алма-Ату» и «Мегаспорт», назвали образованное после слияния «Локомотивом», перевезли в столицу. А позже переименовали в «Астану». Эту историю знают все болельщики, более или менее активно интересующиеся нашим футболом.

Попытка возрождения клуба была: в 2011-м году образовался «Намыс», позже переименованный в «Астану» — 1964. Но юридически к тому самому «Женису» отношения он не имел, попылил два-три сезона в первой лиге и также был ликвидирован за ненадобностью. С тех пор почитатели старого доброго «Жениса» впали в еще большее уныние.

Но полтора года назад перед ними вновь замаячила надежда: достойные сыны столицы Давид Лория и Максим Жалмагамбетов стали ходить по всем городским инстанциям, пытаясь достучаться к властям города с одним призывом: «Давайте вернем нашему городу его историческую ценность и возродим любимый “Женис”».

Их напор и настрой заметно оживили болельщицкую среду не только Нур-Султана, но и всего Казахстана. И в акимате мольбы фанатов услышали (тяжело было не услышать, так как в соцсетях было довольно шумно), затем выслушали и пообещали вернуться к вопросу, как только подробно его изучат.

Муниципальным властям пришлась по душе та идея: создать клуб, ориентированный на собственную молодежь, городскую. Ведь в состав «Астаны» местным воспитанникам пробиться почти невозможно, а каждый год футбольные школы столицы выпускают десятки юных футболистов. Куда им приткнуться, где дальше развиваться?

В прошлом году в первой лиге был СДЮСШОР № 8, но назвать это полноценным профессиональным клубом язык не поворачивается. Во-первых, будучи школой олимпийского резерва, эта команда не может заключать профессиональных контрактов. Во-вторых, «дюшка» не соответствует по многим критериям для участия даже в первой лиге.

Оказалось, что по своим внутренним положениям и регламентам, команды СДЮСШОР не могут принимать участие в том же турнире среди футбольных центров, варясь лишь в собственном соку, играя с такими же школами из других регионов.

В этом году в первой лиге не будет и этой команды. Даже об участии во второй лиге вопрос стоит ребром: в федерации четко дали понять, что СДЮСШОР № 8 не соответствует по многим критериям сертификации. И в прошлом сезоне их допускали к чемпионату первого дивизиона в порядке исключения, при условии, что за год они устранят все недочеты. Но за год ничего не было сделано.

И теперь ПФЛК не намерена пускать их ни в одну из лиг. Да и в акимате, поговаривают, не желают выделять деньги на содержание команды, чье название подразумевает упор на собственную молодежь, но на деле же костяк составляют опытные исполнители из других городов. К примеру, в прошлом году за СДЮСШОР № 8 даже был заявлен легионер из Южной Кореи. Поэтому в этом году «клуб» вряд ли получит возможность и дальше прикрываться школой и кормить иностранцев.

Это была бы очень плохая новость, если бы не возвращение «Жениса». Те молодые игроки «дюшки» теперь имеют возможность перейти в легендарный клуб, и продолжать прогрессировать. А именно на это ориентирован новый проект с большим прошлым.

Некая аутентичность, приверженность ко всему городскому — примерно такие идеологические ценности декларируют менеджеры «Жениса». И пока вся эта история выглядит весьма привлекательно: руководят клубом жители Нур-Султана, главный тренер — местный молодой специалист Егор Азовский, а состав уже формируется из молодых исполнителей, недавно выпущенных или выпускающихся из футбольного центра «Астаны», СДЮСШОР № 8 и других городских школ.

Какова будет спортивная составляющая — пока неизвестно. Все же историческое событие в виде возвращения клуба свершилось де-юре и де-факто буквально несколько дней назад, а сезон стартует уже в середине месяца. Вполне логично, что за столь короткий срок вряд ли удастся собрать боеспособный состав и поставить ему игру. Но на данном этапе это, по сути, вторично.

Первый год определенно уйдет на становление, вряд ли «Женис» сходу бросится штурмовать вершину турнирной таблицы. Но и без этих турнирных интриг проект выглядит интересно.

Есть определенная романтика и в том, как формируется состав на первый сезон: руководство клуба чуть ли не объявление выставило в сети и приглашает на просмотр всех игроков из городского чемпионата в возрасте от 16 до 25 лет.

Надо заметить, что всевозможные любительские чемпионаты и турниры в Нур-Султане имеют довольно неплохой уровень — один из лучших в стране. Добрую половину игроков в первенстве города составляют бывшие профессиональные футболисты. Может Азовский и вправду сумеет сколотить боеспособный коллектив из местных парней и будет этаким «Атлетиком» из Бильбао в предстоящем сезоне?

Из довольно скудной информации в сети удалось также узнать, что руководство «Жениса» не намерено вечно довольствоваться низшим эшелоном и, возможно, через год-два команда попытается обосноваться в первой лиге. И за время выступления во втором по значимости дивизионе страны, клуб должен твердо встать на ноги, и опираться на свои коммерческие скиллы.

Привлечение спонсоров — над этим в «Женисе» намерены работать активно. Учитывая аккумуляцию финансовых потоков в столице, думается, что сделать это вполне реально.

Возвращение «Жениса» важно еще и для всего футбола страны. Ведь если проект окажется успешным и не затратным для города, то эту модель можно использовать и в других регионах, лишившихся своих славных клубов — Павлодара, Семея, Усть-Каменогорска.

Но сами фанаты клуба с историей, берущей свое начало аж с 1964-го года, об этом пока не думают.

Главное для них свершилось. Теперь осталось дождаться реконструкции своего родного стадиона имени Мунайтпасова. Возвращение на него стало бы вишенкой на торте для всей этой истории.

В акимате планируют полностью реконструировать арену в ближайшие годы, сталось лишь подождать. Как показала жизнь, ждать эти люди умеют.