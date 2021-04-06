Казахстанский «Атлетик Бильбао», реконструкция стадиона и шанс для игроков-любителей. Как в Нур-Султане возрождают знаменитый «Женис»
Идея принадлежит
Идея принадлежит
В то время как из года в год на футбольной карте Казахстана становится все меньше и меньше футбольных клубов, новость о возрождении знаменитого столичного «Жениса» показалась
Но для столичных болельщиков со стажем сказка становится явью, а сам
Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как в столице пытаются реанимировать одну из самых титулованных команд.
Некогда один из грандов казахстанского футбола канул в лету поздней осенью 2008-го. Тогда одним росчерком пера власти города решили избавиться от славной истории «Жениса», ликвидировав клуб. Ситуация была банальная для наших дней — большие долги, плохой менеджмент. К тому же, в Алматы объединили «Алма-Ату» и «Мегаспорт», назвали образованное после слияния «Локомотивом», перевезли в столицу. А позже переименовали в «Астану». Эту историю знают все болельщики, более или менее активно интересующиеся нашим футболом.
Попытка возрождения клуба была: в 2011-м году образовался «Намыс», позже переименованный в «Астану» — 1964. Но юридически к тому самому «Женису» отношения он не имел, попылил
Но полтора года назад перед ними вновь замаячила надежда: достойные сыны столицы Давид Лория и Максим Жалмагамбетов стали ходить по всем городским инстанциям, пытаясь достучаться к властям города с одним призывом: «Давайте вернем нашему городу его историческую ценность и возродим любимый “Женис”».
Их напор и настрой заметно оживили болельщицкую среду не только
Муниципальным властям пришлась по душе та идея: создать клуб, ориентированный на собственную молодежь, городскую. Ведь в состав «Астаны» местным воспитанникам пробиться почти невозможно, а каждый год футбольные школы столицы выпускают десятки юных футболистов. Куда им приткнуться, где дальше развиваться?
В прошлом году в первой лиге был СДЮСШОР № 8, но назвать это полноценным профессиональным клубом язык не поворачивается.
Оказалось, что по своим внутренним положениям и регламентам, команды СДЮСШОР не могут принимать участие в том же турнире среди футбольных центров, варясь лишь в собственном соку, играя с такими же школами из других регионов.
В этом году в первой лиге не будет и этой команды. Даже об участии во второй лиге вопрос стоит ребром: в федерации четко дали понять, что СДЮСШОР № 8 не соответствует по многим критериям сертификации. И в прошлом сезоне их допускали к чемпионату первого дивизиона в порядке исключения, при условии, что за год они устранят все недочеты. Но за год ничего не было сделано.
И теперь ПФЛК не намерена пускать их ни в одну из лиг. Да и в акимате, поговаривают, не желают выделять деньги на содержание команды, чье название подразумевает упор на собственную молодежь, но на деле же костяк составляют опытные исполнители из других городов. К примеру, в прошлом году за СДЮСШОР № 8 даже был заявлен легионер из Южной Кореи. Поэтому в этом году «клуб» вряд ли получит возможность и дальше прикрываться школой и кормить иностранцев.
Это была бы очень плохая новость, если бы не возвращение «Жениса». Те молодые игроки «дюшки» теперь имеют возможность перейти в легендарный клуб, и продолжать прогрессировать. А именно на это ориентирован новый проект с большим прошлым.
Некая аутентичность, приверженность ко всему городскому — примерно такие идеологические ценности декларируют менеджеры «Жениса». И пока вся эта история выглядит весьма привлекательно: руководят клубом жители
Какова будет спортивная составляющая — пока неизвестно. Все же историческое событие в виде возвращения клуба свершилось
Первый год определенно уйдет на становление, вряд ли «Женис» сходу бросится штурмовать вершину турнирной таблицы. Но и без этих турнирных интриг проект выглядит интересно.
Есть определенная романтика и в том, как формируется состав на первый сезон: руководство клуба чуть ли не объявление выставило в сети и приглашает на просмотр всех игроков из городского чемпионата в возрасте от 16 до 25 лет.
Надо заметить, что всевозможные любительские чемпионаты и турниры в
Из довольно скудной информации в сети удалось также узнать, что руководство «Жениса» не намерено вечно довольствоваться низшим эшелоном и, возможно, через
Привлечение спонсоров — над этим в «Женисе» намерены работать активно. Учитывая аккумуляцию финансовых потоков в столице, думается, что сделать это вполне реально.
Возвращение «Жениса» важно еще и для всего футбола страны. Ведь если проект окажется успешным и не затратным для города, то эту модель можно использовать и в других регионах, лишившихся своих славных клубов — Павлодара, Семея,
Но сами фанаты клуба с историей, берущей свое начало аж с 1964-го года, об этом пока не думают.
Главное для них свершилось. Теперь осталось дождаться реконструкции своего родного стадиона имени Мунайтпасова. Возвращение на него стало бы вишенкой на торте для всей этой истории.
В акимате планируют полностью реконструировать арену в ближайшие годы, сталось лишь подождать. Как показала жизнь, ждать эти люди умеют.
Ербол Каиров