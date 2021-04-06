«Манчестер Сити» отчитался об убытках по итогам прошлого сезона

Отмечается, что доходы «Сити» упали на 11% (478,4 млн фунтов стерлингов) по сравнению с прошлым финансовым периодом.

Команда Манчестер Сити

В связи с пандемией коронавируса, которая повлияла на проведение матчей английской премьер-лиги и Лиги чемпионов, чистый убыток клуба составил 126 млн. «Сити» недосчитался выручки от продажи билетов, абонементов, клубной атрибутики и трансляций. Кроме того, в отчет за сезон-2019/20 не вошли значительные доходы от продаж футболистов.