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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» отчитался об убытках по итогам прошлого сезона

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем сайте опубликовал финансовый отчет за сезон-2019/20, объявив об убытках в размере 126 миллионов фунтов стерлингов (больше 147 млн евро).

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Источник: AP 2020

Отмечается, что доходы «Сити» упали на 11% (478,4 млн фунтов стерлингов) по сравнению с прошлым финансовым периодом.

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Команда
Манчестер Сити

В связи с пандемией коронавируса, которая повлияла на проведение матчей английской премьер-лиги и Лиги чемпионов, чистый убыток клуба составил 126 млн. «Сити» недосчитался выручки от продажи билетов, абонементов, клубной атрибутики и трансляций. Кроме того, в отчет за сезон-2019/20 не вошли значительные доходы от продаж футболистов.

«“Манчестер Сити” ожидает немедленного возвращения к прибыльности по итогам сезона-2020/21 в результате меньшего воздействия COVID-19 и выплат отстроченных поступлений. Таким образом, вероятные среднестатистические убытки за каждый из сезонов будут составлять менее 60 млн в год», — отмечается в тексте.

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