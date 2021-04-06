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18:24 (мск), источник: Sport24

Пирло — о встрече Аньелли с Аллегри: Я не стану главным тренером «Милана», если поужинаю с Мальдини

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал слухи о возможном возвращении Массимилиано Аллегри на пост тренера «Старой Синьоры», с которым в выходные провел встречу президент клуба — Андреа Аньелли.

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Источник: AP 2020

«Я был предупрежден президентом клуба о встрече с Аллегри. Помимо футбола, существуют еще и дружеские отношения. Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану главным тренером “Милана” (Мальдини — технический директор “Милана” — Sport24). Я ежедневно общаюсь с Аньелли, мы разговариваем обо всем, что происходит вокруг клуба. Его уверенность придает мне спокойствие. Матч (против “Наполи” — Sport24) не является решающим, но он очень важен. Две команды с одинаковыми целями хотят заполучить три очка. Давление присутствует. Сначала мы боролись за первое место, а теперь вынуждены соперничать за попадание в Лигу чемпионов», — приводит слова Пирло Corriere dello Sport.

В текущем сезоне «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков в 28 матчах и оставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. Перенесенный матч 3-го тура против «Наполи» состоится 7 апреля в Турине.

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