Пирло — о встрече Аньелли с Аллегри: Я не стану главным тренером «Милана», если поужинаю с Мальдини

«Я был предупрежден президентом клуба о встрече с Аллегри. Помимо футбола, существуют еще и дружеские отношения. Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану главным тренером “Милана” (Мальдини — технический директор “Милана” — Sport24). Я ежедневно общаюсь с Аньелли, мы разговариваем обо всем, что происходит вокруг клуба. Его уверенность придает мне спокойствие. Матч (против “Наполи” — Sport24) не является решающим, но он очень важен. Две команды с одинаковыми целями хотят заполучить три очка. Давление присутствует. Сначала мы боролись за первое место, а теперь вынуждены соперничать за попадание в Лигу чемпионов», — приводит слова Пирло Corriere dello Sport.