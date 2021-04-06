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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана завершил карьеру и стал функционером

Он выступал в ряде клубов КПЛ.

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Казахстанский защитник Бакдаулет Кожабаев назначен спортивным директором кокшетауского «Окжетпеса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Окжетпес

Свой последний сезон в качестве игрока он провел в сезоне-2019, когда выступал в составе «Кызыл-Жара СК». После этого 28-летний Кожабаев завершил профессиональную карьеру и решил продолжить работу в футболе в качестве функционера.

Обязанности спортивного директора экс-футболист начал исполнять в марте текущего года. «Окжетпес» в новом сезоне выступит в первой лиге после вылета из КПЛ.

Ранее Кожабаев защищал цвета родного «Ордабасы» и «Иртыша». Выступал за молодежную сборную Казахстана, в которой был основным защитником.

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