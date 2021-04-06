Экс-футболист молодежной сборной Казахстана завершил карьеру и стал функционером
Он выступал в ряде клубов КПЛ.
Он выступал в ряде клубов КПЛ.
Казахстанский защитник Бакдаулет Кожабаев назначен спортивным директором кокшетауского «Окжетпеса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Свой последний сезон в качестве игрока он провел в сезоне-2019, когда выступал в составе «Кызыл-Жара СК». После этого 28-летний Кожабаев завершил профессиональную карьеру и решил продолжить работу в футболе в качестве функционера.
Обязанности спортивного директора
Ранее Кожабаев защищал цвета родного «Ордабасы» и «Иртыша». Выступал за молодежную сборную Казахстана, в которой был основным защитником.