Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси

Также сегодня футболисты «Минска» сыграют на своей арене с «Ислочью». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Витебска». В первой игре борисовчане выиграли с минимальным перевесом — 2:1. Чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится в Гродно с местным «Неманом». На своем поле солигорские футболисты победили с результатом 3:0.