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19:07 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ответном четвертьфинальном матче подопечные Юрия Пунтуса сыграли вничью с представителем второго дивизиона национального первенства дзержинским «Арсеналом» — 0:0.

Команда
Торпедо-БелАЗ

В первом поединке в Жодино торпедовцы одержали крупную победу — 3:0.

Также сегодня футболисты «Минска» сыграют на своей арене с «Ислочью». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Витебска». В первой игре борисовчане выиграли с минимальным перевесом — 2:1. Чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится в Гродно с местным «Неманом». На своем поле солигорские футболисты победили с результатом 3:0.

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