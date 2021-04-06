Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» стали первыми полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном четвертьфинальном матче подопечные Юрия Пунтуса сыграли вничью с представителем второго дивизиона национального первенства дзержинским «Арсеналом» — 0:0.
В первом поединке в Жодино торпедовцы одержали крупную победу — 3:0.
Также сегодня футболисты «Минска» сыграют на своей арене с «Ислочью». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.
Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Витебска». В первой игре борисовчане выиграли с минимальным перевесом — 2:1. Чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится в Гродно с местным «Неманом». На своем поле солигорские футболисты победили с результатом 3:0.