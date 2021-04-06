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21:35 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» пробилась в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторыми участниками полуфинальной стадии Кубка Беларуси стали футболисты «Ислочи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Артема Радькова во втором четвертьфинальном матче с «Минском» с 33-й минуты играли в меньшинстве, но не позволили соперникам добиться победы — ничья 0:0. В первой встрече этих команд также была зафиксирована ничья — 1:1, однако за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет «Ислочь».

Первыми полуфиналистами кубкового розыгрыша стали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», которые по сумме двух четвертьфинальных встреч были сильнее представителя второго дивизиона национального первенства дзержинского «Арсенала» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

Еще два матча за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 7 апреля. Нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у футболистов «Витебска». В первой игре борисовчане выиграли с минимальным перевесом — 2:1. Чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится в Гродно с местным «Неманом». На своем поле солигорские футболисты победили с результатом 3:0.

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