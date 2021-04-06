«Ислочь» пробилась в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Подопечные Артема Радькова во втором четвертьфинальном матче с «Минском» с 33-й минуты играли в меньшинстве, но не позволили соперникам добиться победы — ничья 0:0. В первой встрече этих команд также была зафиксирована ничья — 1:1, однако за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет «Ислочь».

Первыми полуфиналистами кубкового розыгрыша стали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», которые по сумме двух четвертьфинальных встреч были сильнее представителя второго дивизиона национального первенства дзержинского «Арсенала» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).