Стадион «Маракана» не будут переименовывать в честь Пеле
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Законодательное собрание штата
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Законодательное собрание штата
Спортивный объект планировалось переименовать в «Эдсон Арантис ду Насименту — Рей Пеле», законопроект был одобрен в марте.
Отмечается, что автор документа и глава заксобрания Андре Сесилиано объявил, что обратится к губернатору Клаудио Кастро с просьбой об отзыве законопроекта.
Изначально Сесилиано, аргументируя идею, заявлял, что переименование стадиона позволит привлечь туристов в
Официальное название стадиона «Маракана» — «Журналишта Мариу Филью». Он назван в честь бразильского журналиста.
Официальное открытие стадиона «Маракана» состоялось в 1950 году. Пеле является трехкратным чемпионом мира по футболу. В составе сборной Бразилии он выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.