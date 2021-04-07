Стадион «Маракана» не будут переименовывать в честь Пеле

Спортивный объект планировалось переименовать в «Эдсон Арантис ду Насименту — Рей Пеле», законопроект был одобрен в марте.

Отмечается, что автор документа и глава заксобрания Андре Сесилиано объявил, что обратится к губернатору Клаудио Кастро с просьбой об отзыве законопроекта.

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Изначально Сесилиано, аргументируя идею, заявлял, что переименование стадиона позволит привлечь туристов в Рио-де-Жанейро. Ранее сообщалось, что данный законопроект не поддержала Партия социализма и свободы (PSOL).

Официальное название стадиона «Маракана» — «Журналишта Мариу Филью». Он назван в честь бразильского журналиста.