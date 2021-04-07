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01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стадион «Маракана» не будут переименовывать в честь Пеле

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро отказалось от утвержденного ранее законопроекта о переименовании стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро в честь трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает O Globo.

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Спортивный объект планировалось переименовать в «Эдсон Арантис ду Насименту — Рей Пеле», законопроект был одобрен в марте.

Отмечается, что автор документа и глава заксобрания Андре Сесилиано объявил, что обратится к губернатору Клаудио Кастро с просьбой об отзыве законопроекта.

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Изначально Сесилиано, аргументируя идею, заявлял, что переименование стадиона позволит привлечь туристов в Рио-де-Жанейро. Ранее сообщалось, что данный законопроект не поддержала Партия социализма и свободы (PSOL).

Официальное название стадиона «Маракана» — «Журналишта Мариу Филью». Он назван в честь бразильского журналиста.

Официальное открытие стадиона «Маракана» состоялось в 1950 году. Пеле является трехкратным чемпионом мира по футболу. В составе сборной Бразилии он выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

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