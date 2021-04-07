Стало известно о переговорах европейского клуба с тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским

Футбольный клуб «Лех» из Познани ведет переговоры с главным тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским. Об этом сообщает Gloswielkopolski.pl.

Команда Лех

Во вторник польская команда уволила Дариуша Журава, после чего начала переговоры с его возможными преемниками.

По информации издания, одним из кандидатов на должность нового тренера клуба является Шпилевский. Контракт белорусского специалиста с алматинцами действует до конца сезона, но есть возможность уйти раньше. Сам тренер уже пообщался с «Лехом», ему интересно работать в Польше.

Он мечтает работать в Бундеслиге, которая намного ближе к польской лиге.

33-летний Шпилевский пришел в «Кайрат» в ноябре 2018-го, а в прошлом сезоне помог «желто-черным» впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ.