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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о переговорах европейского клуба с тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским

Его контракт с «желто-черными» истекает в конце года.

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Футбольный клуб «Лех» из Познани ведет переговоры с главным тренером «Кайрата» Алексеем Шпилевским. Об этом сообщает Gloswielkopolski.pl.

Команда
Лех

Во вторник польская команда уволила Дариуша Журава, после чего начала переговоры с его возможными преемниками.

По информации издания, одним из кандидатов на должность нового тренера клуба является Шпилевский. Контракт белорусского специалиста с алматинцами действует до конца сезона, но есть возможность уйти раньше. Сам тренер уже пообщался с «Лехом», ему интересно работать в Польше.

Он мечтает работать в Бундеслиге, которая намного ближе к польской лиге.

33-летний Шпилевский пришел в «Кайрат» в ноябре 2018-го, а в прошлом сезоне помог «желто-черным» впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ.

«Лех» в текущем чемпионате Польши занимает десятое место из 16, набрав 29 очков в 23 матчах.

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