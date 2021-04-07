Луис Адриано заразился COVID-19 и нарушил самоизоляцию

Он рассказал, что тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат 1 апреля, в тот день, когда все игроки бразильской команды сдавали обязательные еженедельные анализы.

Форвард признался, что у него не было никаких симптомов заболевания, он чувствовал себя хорошо, поэтому проигнорировал указания медицинского штаба «Палмерайса» о необходимости самоизоляции. 5 апреля игрок покинул свой дом и на машине отправился в супермаркет, расположенный в торговом центре на западе Сан-Паулу, для того, чтобы забрать оттуда свою мать. Однако на въезде на парковку произошел еще один инцидент — автомобиль игрока столкнулся с велосипедистом.