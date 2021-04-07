«Тараз» нацелился на испанского футболиста. Переговоры идут больше месяца
Южане набрали пять очков в трех матчах.
Южане набрали пять очков в трех матчах.
Футбольный клуб «Тараз» может подписать 27-летнего испанца Хефте Бетанкора Санчеса из румынского «Волунтари». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что переговоры с ним идут уже давно — больше месяца.
С ним все условия уже обговорили, но осталось уладить дело с румынами, которым он принадлежит до июня.
Хефте до этого играл в малоизвестных испанских клубах, но последние три года у него пошли в гору, после того как он переехал в Австрию, где выступал за «Маттерсбург» и «Рид».
Напомним, что «Тараз» набрал пять очков в трех матчах — победил «Кайсар» (3:2) и сыграл вничью с «Кызыл-Жар СК» (0:0) и «Кайратом» (2:2). В четвертом туре, 9 апреля, южане дома примут «Шахтер».