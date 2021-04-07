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12:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» нацелился на испанского футболиста. Переговоры идут больше месяца

Южане набрали пять очков в трех матчах.

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Футбольный клуб «Тараз» может подписать 27-летнего испанца Хефте Бетанкора Санчеса из румынского «Волунтари». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда
Тараз

Отмечается, что переговоры с ним идут уже давно — больше месяца.

С ним все условия уже обговорили, но осталось уладить дело с румынами, которым он принадлежит до июня.

Хефте до этого играл в малоизвестных испанских клубах, но последние три года у него пошли в гору, после того как он переехал в Австрию, где выступал за «Маттерсбург» и «Рид».

Напомним, что «Тараз» набрал пять очков в трех матчах — победил «Кайсар» (3:2) и сыграл вничью с «Кызыл-Жар СК» (0:0) и «Кайратом» (2:2). В четвертом туре, 9 апреля, южане дома примут «Шахтер».

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