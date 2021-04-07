«Тараз» нацелился на испанского футболиста. Переговоры идут больше месяца

Футбольный клуб «Тараз» может подписать 27-летнего испанца Хефте Бетанкора Санчеса из румынского «Волунтари». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда Тараз

Отмечается, что переговоры с ним идут уже давно — больше месяца.

С ним все условия уже обговорили, но осталось уладить дело с румынами, которым он принадлежит до июня.

Хефте до этого играл в малоизвестных испанских клубах, но последние три года у него пошли в гору, после того как он переехал в Австрию, где выступал за «Маттерсбург» и «Рид».