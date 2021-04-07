Малый или Томашевич? Кто был лучшим бомбардиром-защитником и кто поборется за это звание в КПЛ-2021

Сергей Малый из «Тобола» и Жарко Томашевич из «Астаны» на старте сезона забили уже по два гола во всех турнирах. Это большая заявка на то, чтобы стать самым результативным защитником сезона в Казахстане. Корреспондент Vesti.kz вспомнил лучших бомбардиров-защитников OLIMPBET-чемпионата Казахстана за последние сезоны, а также выделил тех, кто может проявить себя в текущей кампании.

Команда Тобол Кс

В Суперкубке Казахстана Малый поражал ворота «Кайрата» и «Астаны», а в рамках КПЛ разочаровал болельщиков столичной команды вновь. Но гол в третьем туре КПЛ в итоге засчитали на автогол Томашевича, поэтому фактически в КПЛ-2021 Сергей все еще не забивал. В 2016 году он отличился тремя голами за сезон, дважды забив во внутреннем первенстве, и еще один раз в Кубке страны. Однако с учетом того, что впереди еще не один десяток матчей, вероятность того, что Сергей свой рекорд улучшит — довольно большая.

Также ярко себя проявляет черногорский защитник «Астаны» Томашевич. Он провел всего 11 матчей в КПЛ-2020, забив в них три мяча. В этом сезоне уже забил в ворота «Тобола» в чемпионате (в той же игре отметившись автоголом), а в Суперкубке огорчил «Шахтер». Еще Томашевич успел отметиться голевой передачей в игре с «Тураном», которую впоследствии прозвали «водным полом». Это еще один претендент, наряду с Малым, который может стать лучшим бомбардиром чемпионата среди защитников.

В прошлом сезоне больше всех из защитников забил игрок «Кайрата» Нуралы Алип, отличившийся четыре раза в 14 матчах. Но два гола из четырех молодой оборонец забил с пенальти.

Еще одним игроком обороны, забившим три гола в прошлом сезоне КПЛ, стал Тарас Бондаренко. Он принял участие в 19 матчах за «Каспий» и «Окжетпес», отметившись тремя взятиями ворот.

В 2019 году лидерами по голам в КПЛ среди защитников стали Раде Дугалич из «Кайрата», а также выступавший еще за «Жетысу» Камо Оганесян. Оба стали авторами пяти голов. На это Оганесяну понадобилось 27 матчей, а Дугаличу — 30.

Команда Астана

В КПЛ-2018 самые меткие оборонцы отличились по четыре раза. Ими стали Темирлан Ерланов из «Ордабасы» и Милош Стаменкович из «Иртыша». Казахстанцу понадобилось 17 матчей на то, чтобы забить четыре гола. Что же касается сербского легионера, который сейчас играет в чемпионате Украины, то он забил четырежды в 27 играх, дважды реализовав пенальти.

В 2017 году лучшим стал хорватский защитник «Атырау» Юре Обшивац, который в 28 матчах забил пять голов. Сейчас футболист играет в чемпионате Боснии и Герцеговины.

В 2016 не было равных Самату Смакову, который забил пять мячей в 12 играх за «Актобе». Справедливости ради отметим, что четыре из пяти голов Смаков забил с одиннадцатиметровой отметки. По четыре гола с игры набрали Елдос Ахметов, выступавший за «Иртыш», и Гафуржан Суюмбаев, отличившийся по два раза за «Ордабасы» и «Кайрат».

В этом сезоне основными фаворитами среди бомбардиров-защитников должны быть именно Малый и Томашевич. Поспорить с ними может и опытный Александр Симчевич из «Ордабасы». Борьба будет интересной, пусть это и не самый главный показатель для игроков защиты.

Напомним, ранее было запущено голосование на определение лучшего гола третьего тура КПЛ.