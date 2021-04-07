«Нужно было что-то новое». Жуков — о переезде в Польшу, сборной РК, проблемах с паспортом и чемпионстве «Кайрата»

Уже больше года Георгий Жуков не приглашается в сборную Казахстана. Кто-то утверждает, что у него возникли проблемы с документами, а кто-то — что в руководстве самой федерации не хотят видеть его в главной команде страны. В интервью Meta-ratings. kz полузащитник польской «Вислы» разъяснил всю ситуацию.

— «Висла» вроде бы стабилизировала свое положение по сравнению с прошлым годом, а ты регулярно выходишь на поле. Можно ли сказать, что ты доволен продвижением своей карьеры после ухода из «Кайрата»?

— Спасибо, у меня все хорошо! Я действительно доволен тем, что нашел для себя новый вызов. В Польше «Висла» — это топ-клуб наравне с «Легией», независимо от того, на каком месте в турнирной таблице она находится. По уровню популярности ее можно сравнить со «Спартаком» в России. Я горд тем, что нахожусь здесь. В бытовом плане также все хорошо, куда бы я ни шел, меня всегда узнают на улице, это очень приятно. Этот сезон складывается более удачно, чем предыдущий. Дай Бог, будем прогрессировать и дальше.

— Следишь ли ты за «Кайратом»? Поздравил ли команду и Кайрата Советаевича с победой в чемпионате?

— Конечно, слежу и за «Кайратом», и за чемпионатом в целом. Поздравил ребят и тренерский штаб тоже. Особенно Алексея Николаевича Шпилевского, потому что, по мне, это прежде всего его заслуга. То, как он поставил игру, и принесло результат. У «Кайрата» очень сильная и слаженная командная игра.

— Если бы Вагнер пришел на год раньше, как думаешь, вам удалось бы выиграть золото?

— Вагнер — очень сильный мастер и, безусловно, он внес большой вклад, но «Кайрат» стал чемпионом в первую очередь за счет интенсивности игры. А также помогли налаженная тактика и мощный прессинг, против которого соперникам тяжело было играть, и то, как прибавили многие игроки, тоже помогло.

Команда Висла Кр

— Ты работал со Шпилевским в первый его сезон. И мне показалось, что под его футбол ты подходишь идеально: много двигаешься, активно прессингуешь, быстро принимаешь решения. Как считаешь, может, стоило остаться еще на сезон?

— Я — командный игрок и всегда подстраиваюсь под требования тренера. Но мне как футболисту больше нравится контролировать мяч, потому что так мне более приятно и комфортно играть, но надо уважать тренера и каждый должен придерживаться тактики, потому что только так можно добиться успеха. И нет, я нисколько не жалею, что ушел. В Польше я получил новые эмоции и нашел новый вызов. В Казахстане я уже выигрывал чемпионат и выступал в Лиге чемпионов, нужно было что-то новое.

— В чем главное отличие между футболом в Казахстане и Польше?

— В Польше почти не выносят мяч со своей половины, команды пытаются выходить из обороны через пас, даже под давлением соперника. В Казахстане, так же как и в России, команды играют больше на результат, а тут очень атакующий футбол, и временами рискованный. Но мне кажется, что в таких условиях футболист больше прогрессирует. А в чемпионатах СНГ часто можно услышать: не выдумывай!

— Год назад я общался с Михалом Билеком, и он сокрушался из-за того, что ему не дают вызывать тебя в сборную. Как думаешь, в чем причина? В тех твоих высказываниях в социальных сетях?

— Честно говоря, я не в курсе всей ситуации на счет Билека и того, давали ему или нет меня вызывать. Могу сказать лишь, что мы созванивались, и вроде как он хотел меня вызвать. Но на этом все закончилось.

— Что вообще значила твоя фраза «в сборной я играл из-за уважения к Кайрату Боранбаеву»? Она явно не понравилась болельщикам.

— Эта фраза абсолютно неправильная, я не хотел в нее вкладывать такой смысл. Дело в том, что я вырос в Бельгии, и мой русский не на 100 процентов хорош, поэтому бывают моменты, что меня неправильно понимают, и иногда я не способен полностью выразиться так, как хочу. Я смотрел прошлогоднее интервью Кайрата Советаевича, там он все достаточно хорошо объяснил по мне, как было на самом деле. Еще раз повторюсь: я никого не хотел обидеть своими словами в Instagram.

— Талгат Байсуфинов недавно сказал, что у тебя есть проблемы с паспортом. Это так?

— Это действительно так, возникли кое-какие бюрократические проблемы, когда уезжал из Казахстана. Но, дай бог, я смогу это уладить. Думаю, что если бы люди знали мою ситуацию, то они бы меня поняли. Но это мои проблемы, и я сам постараюсь их решить. Надеюсь, что все разрешится как можно скорее.

— Поставим точку: за сборную Казахстана ты выступать не отказываешься?

— Ни в коем случае! Играть за сборную Казахстана — это большая честь для меня.

— Ты находишься в лучшем возрасте для футболиста. «Висла» — не предел?