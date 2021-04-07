«Манчестер Сити» продлил контракт с Кевином де Брёйне

Бельгиец играет за «Манчестер Сити» с 2015 года. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

Команда Манчестер Сити

«Я очень счастлив, — сказал де Брёйне, комментарий которого приводит пресс-служба. — С момента моего прихода в “Сити” в 2015 году я чувствую себя здесь как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась в Манчестере, и мои игровые навыки очень хорошо развивались. Этот футбольный клуб нацелен на успех, он предлагает мне все необходимое для максимальной самоотдачи, поэтому решение о подписании контракта было простым».

«Я показываю лучшую игру в своей карьере и чувствую, что это еще не все», — добавил футболист.