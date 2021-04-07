«Манчестер Сити» продлил контракт с Кевином де Брёйне
ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с бельгийским полузащитником Кевином де Брёйне. Об этом сообщает
ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с бельгийским полузащитником Кевином де Брёйне. Об этом сообщает
Бельгиец играет за «Манчестер Сити» с 2015 года. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.
«Я очень счастлив, — сказал де Брёйне, комментарий которого приводит
«Я показываю лучшую игру в своей карьере и чувствую, что это еще не все», — добавил футболист.
В составе «Манчестер Сити» де Брёйне дважды становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка Англии, один раз — обладателем Кубка Англии и четырежды — Кубка Английской футбольной лиги. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 33 матча в разных турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал 16 передач.