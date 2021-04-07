Время для шанса, стабильность и надежность. Как играют самые возрастные вратари чемпионата Казахстана
Практически в половине клубов высшего дивизиона есть голкиперы старше 35-ти лет.
Практически в половине клубов высшего дивизиона есть голкиперы старше 35-ти лет.
В заявках практически половины команд
Александр Мокин («Тобол»). 39 лет
Самый возрастной голкипер чемпионата Казахстана похоже не собирается уходить из футбола. Еще, не совсем понятна ситуация с завершением карьеры в сборной, о чем было заявлено после достаточно уверенной игры с Францией, где Мокин взял пенальти от самого Мбаппе.
На клубном уровне Мокин продолжает выступать вполне достойно. Сейчас трудно представить «Тобол» без Мокина. В текущем сезоне голкипер, которому в июне исполнится 40 лет, помог костанайцам завоевать Суперкубок Казахстана, а в чемпионате он провел три матча, в которых пропустил два мяча.
Жасур Нарзикулов («Актобе»). 36 лет
Через неделю 13 апреля вратарю «Актобе» исполнится 37 лет. Несмотря на возраст, позиция Нарзикулова выглядит незыблемой. Он проводит не первый сезон в высшем дивизионе и проявляет себя вполне уверенно.
В трех турах Нарзикулов пропустил три мяча — по одному в каждой игре. Но, тем не менее, казахстанец совершил не один сейв и во многом то, что «Актобе» пока не проигрывал, также есть и его заслуга.
Алмат Бекбаев («Кызыл-Жар СК»). 36 лет
36-летний Бекбаев после ухода из «Жетысу», за который он выступал в сезоне-2020, практически до начала текущего чемпионата оставался без клуба. Вратарь имел предложения от клубов первой лиги, но в итоге нашел вариант в высшем дивизионе.
Он подписал контракт с «Кызыл-Жар СК». За северян он еще не провел ни одной игры. Но стоит полагать, что в течение длительной турнирной дистанции Бикбаев получит шанс проявить себя.
Владимир Плотников («Ордабасы»). 35 лет
Вратарь «Ордабасы» пока не является основным в клубе. Однако Плотников, после ухода из «Кайрата» присоединившийся к шымкентской команде перед сезоном-2020, наверняка еще получит шанс проявить себя.
Владимир Логиновский («Атырау»). 35 лет
Логиновский с 2018 году с небольшим перерывом в 2019 защищает цвета «Атырау» и судя по тому, что ему доверяют все тренеры, работавшие за это время с клубом, 35-летний вратарь не должен беспокоится за свое место в составе. Отметим, что в предыдущем сезоне он помог «нефтяникам» выиграть первую лигу и вернуться в высший дивизион.
В текущем розыгрыше Логиновский провел два матча. В обеих играх он пропустил четыре гола, а его клуб в этих встречах проиграл. Но пока весь «Атырау» не может похвастать тем футболом, который позволяет рассчитывать на успешные исходы матчей.
Андрей Шабанов («Жетысу»). 34 года
Голкипер «Жетысу» в этом году отпразднует 35-летие, а значит перейдет в категорию возрастных. Пока трудно представить, что Шабанова сместят с поста номер один в талдыкоганском клубе.
В текущем сезоне он провел три матча, в которых пропустил четыре гола. В частности, 34-летний вратарь долго сопротивлялся «Кайрату» (0:2), сохранил в неприкосновенности свои ворота в матче с «Тураном» (3:0) и капитулировал во встрече с «Каспием».
Напомним, после трех туров в КПЛ лидирует «Кайрат», у которого семь очков. У «Ордабасы» шесть баллов, по пять набрали «Астана», «Тобол» и «Тараз».