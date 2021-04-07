Время для шанса, стабильность и надежность. Как играют самые возрастные вратари чемпионата Казахстана

В заявках практически половины команд OLIMPBET-Чемпионата Казахстана присутствуют возрастные вратари, причем, не только номинально. Некоторые из них являются основными голкиперами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они себя проявляют.

Команда Тобол Кс

Александр Мокин («Тобол»). 39 лет

Самый возрастной голкипер чемпионата Казахстана похоже не собирается уходить из футбола. Еще, не совсем понятна ситуация с завершением карьеры в сборной, о чем было заявлено после достаточно уверенной игры с Францией, где Мокин взял пенальти от самого Мбаппе.

На клубном уровне Мокин продолжает выступать вполне достойно. Сейчас трудно представить «Тобол» без Мокина. В текущем сезоне голкипер, которому в июне исполнится 40 лет, помог костанайцам завоевать Суперкубок Казахстана, а в чемпионате он провел три матча, в которых пропустил два мяча.

Жасур Нарзикулов («Актобе»). 36 лет

Через неделю 13 апреля вратарю «Актобе» исполнится 37 лет. Несмотря на возраст, позиция Нарзикулова выглядит незыблемой. Он проводит не первый сезон в высшем дивизионе и проявляет себя вполне уверенно.

В трех турах Нарзикулов пропустил три мяча — по одному в каждой игре. Но, тем не менее, казахстанец совершил не один сейв и во многом то, что «Актобе» пока не проигрывал, также есть и его заслуга.

Алмат Бекбаев («Кызыл-Жар СК»). 36 лет

36-летний Бекбаев после ухода из «Жетысу», за который он выступал в сезоне-2020, практически до начала текущего чемпионата оставался без клуба. Вратарь имел предложения от клубов первой лиги, но в итоге нашел вариант в высшем дивизионе.

Он подписал контракт с «Кызыл-Жар СК». За северян он еще не провел ни одной игры. Но стоит полагать, что в течение длительной турнирной дистанции Бикбаев получит шанс проявить себя.

Владимир Плотников («Ордабасы»). 35 лет

Вратарь «Ордабасы» пока не является основным в клубе. Однако Плотников, после ухода из «Кайрата» присоединившийся к шымкентской команде перед сезоном-2020, наверняка еще получит шанс проявить себя.

Владимир Логиновский («Атырау»). 35 лет

Логиновский с 2018 году с небольшим перерывом в 2019 защищает цвета «Атырау» и судя по тому, что ему доверяют все тренеры, работавшие за это время с клубом, 35-летний вратарь не должен беспокоится за свое место в составе. Отметим, что в предыдущем сезоне он помог «нефтяникам» выиграть первую лигу и вернуться в высший дивизион.

В текущем розыгрыше Логиновский провел два матча. В обеих играх он пропустил четыре гола, а его клуб в этих встречах проиграл. Но пока весь «Атырау» не может похвастать тем футболом, который позволяет рассчитывать на успешные исходы матчей.

Андрей Шабанов («Жетысу»). 34 года

Голкипер «Жетысу» в этом году отпразднует 35-летие, а значит перейдет в категорию возрастных. Пока трудно представить, что Шабанова сместят с поста номер один в талдыкоганском клубе.

В текущем сезоне он провел три матча, в которых пропустил четыре гола. В частности, 34-летний вратарь долго сопротивлялся «Кайрату» (0:2), сохранил в неприкосновенности свои ворота в матче с «Тураном» (3:0) и капитулировал во встрече с «Каспием».