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14:33 (мск), источник: БЕЛТА

Первая лига футбольного чемпионата Беларуси стартует 17 апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола прошла жеребьевка календаря соревнований команд 1-й лиги чемпионата Беларуси, который стартует 17 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Борьбу за две путевки в высшую лигу поведут 12 команд. В первом туре сыграют: «Белшина» (Бобруйск) — «Волна» (Пинск), «Нафтан» (Новополоцк) — «Барановичи», «Днепр» (Могилев) — «Лида», «Слоним» — «Орша», «Крумкачы» (Минск) — «Локомотив» (Гомель), «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Петриков).

Участники соревнований проведут трехкруговой турнир, по итогам которого две лучшие дружины получат повышение в классе. Команда, которая займет третье место, проведет два переходных поединка за право сыграть в высшей лиге с 14-м клубом элитного дивизиона.

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