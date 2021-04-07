Первая лига футбольного чемпионата Беларуси стартует 17 апреля

Борьбу за две путевки в высшую лигу поведут 12 команд. В первом туре сыграют: «Белшина» (Бобруйск) — «Волна» (Пинск), «Нафтан» (Новополоцк) — «Барановичи», «Днепр» (Могилев) — «Лида», «Слоним» — «Орша», «Крумкачы» (Минск) — «Локомотив» (Гомель), «Арсенал» (Дзержинск) — «Шахтер» (Петриков).

Участники соревнований проведут трехкруговой турнир, по итогам которого две лучшие дружины получат повышение в классе. Команда, которая займет третье место, проведет два переходных поединка за право сыграть в высшей лиге с 14-м клубом элитного дивизиона.