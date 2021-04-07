Повысил конкуренцию, сыгрался с Вагнером и дал результат. «Кайрат» подписал потенциально лучшего форварда КПЛ

Гвинеец с испанским паспортом Хосе Канте потрясающе дебютировал за «Кайрат», забив гол и отдав ассист в матче против «Тараза». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как именно поразил новичок алматинского клуба и что ждет его конкурентов.

Команда Кайрат

Выход связки Хосе Канте — Вагнер Лав оказался несколько неожиданным даже для тренерского штаба «Тараза». Соперник не так много знал о Канте, поскольку это был дебют для гвинейца в составе «Кайрата».

Канте показал себя на очень хорошем уровне. Он продемонстрировал тактическое разнообразие, хорошо двигался без мяча, находил выгодные позиции, опасно бил с обеих с ног и с разных дистанций, а также в какой-то степени компенсировал более медленного напарника в лице Вагнера. Вообще надо сказать, что бразильско-гвинейская связка форвардов потенциально выглядит едва ли не самой вариативной и сильнейшей в лиге.

Статистически Канте опять же показал себя отлично: нанес наибольшее количество ударов (4), часто вступал в единоборства (27 раз, хотя показатель выигранных не очень высокий — 26%), оформил гол+ассист и стал лучшим в «Кайрате» по оценке Instat — 259.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XtG6sskLXyM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В голевых ситуациях Канте действовал как идеальный и умный нападающий. В первом случае он классно открылся и сделал все, как учат в футбольных школах — первым касанием обработал, вторым хлестко пробил. Эпизод, когда форвард ассистировал Вагнеру также показательный, Канте грамотно прикрыл мяч от защитника при развороте корпуса и тут же отдал передачу на ударную позицию бразильцу.

Эффективность и рациональность действий Канте в штрафной и в ситуациях под давлением действительно впечатляла. Пока у Хосе лишь страдает реализация (но плюс в том, что он находит себе моменты) и он недостаточно готов физически — об этом говорит статистика единоборств и сам Алексей Шпилевский:

«Это именно тот футболист, в котором мы нуждались. Хосе еще не на 100 процентов готов физически. Во время отъезда сборников он провел все тренировки с нами, поэтому я был уверен, что он забьет и даст очень хороший импульс команде. Он это показал и надеемся, что в будущем он будет еще более эффективным и продуктивным».