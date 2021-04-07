Суарес досрочно завершил тренировку «Атлетико» из-за дискомфорта

Суаресу , с 19 голами являющемуся лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, предстоит пройти обследование.

Также сообщается, что к тренировкам вернулись нападающий Жоау Феликс, полузащитник Янник Карраско и защитник Стефан Савич.