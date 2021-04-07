Суарес досрочно завершил тренировку «Атлетико» из-за дискомфорта
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Луис Суарес досрочно завершил тренировку
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Луис Суарес досрочно завершил тренировку
Суаресу, с 19 голами являющемуся лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, предстоит пройти обследование.
Также сообщается, что к тренировкам вернулись нападающий Жоау Феликс, полузащитник Янник Карраско и защитник Стефан Савич.