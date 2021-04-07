Испанский защитник рассказал о своих целях в «Астане»

«Всем привет! Меня зовут Энрике Лопез, вы можете меня называть Кике или Кадете. Я в “Астане” для того, чтобы помочь команде завоевать трофеи, и постараюсь показать все, на что я способен! Алға, “Астана”», — сказал футболист.