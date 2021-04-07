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16:04 (мск), источник: Vesti.kz

Испанский защитник рассказал о своих целях в «Астане»

Испанский защитник Энрике Лопез, известный как Кадете, дал первый комментарий после подписания контракта с «Астаной». В интервью пресс-службе клуба он рассказал о своих задачах.

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«Всем привет! Меня зовут Энрике Лопез, вы можете меня называть Кике или Кадете. Я в “Астане” для того, чтобы помочь команде завоевать трофеи, и постараюсь показать все, на что я способен! Алға, “Астана”», — сказал футболист.

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Напомним, о подписании контракта с испанцем столичный клуб объявил сегодня, 7 апреля. Он будет выступать под 21-м номером.

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