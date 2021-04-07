Игроки «Челси» подрались после разгрома от аутсайдера. Рюдигер — главный зачинщик
Немецкий защитник не впервые портит атмосферу в раздевалке — и продолжает играть!
Немецкий защитник не впервые портит атмосферу в раздевалке — и продолжает играть!
3 апреля «Челси» неожиданно развалился в матче против «Вест Бромвича» — Тьягу Силва получил красную карточку в первом тайме, а команда Сэма Эллардайса воткнула в ворота Менди сразу пять мячей. Интересно, что в предыдущих 14 матчах команда пропустила всего 2 гола.
Выплеск эмоций и конфликт между игроками произошли ещё на поле — после второго пропущенного мяча Аспиликуэта на правах капитана раскритиковал Джеймса за привоз. Разговор продолжился в раздевалке после матча. Там Тухель успокоил футболистов, а на послематчевой
На следующий день «Челси» собрался на базе — по информации The Athletic, немец ещё до встречи с «Вест Бромвичем» не планировал выходной. 7 апреля команда играет в Лиге чемпионов с «Порту», поэтому Тухель форсирует подготовку к важному матчу. К тому же многие основные игроки «Челси» уезжали в сборные во время международной паузы, что негативно повлияло на функциональную готовность команды.
Первую часть воскресного занятия Тухель посвятил разбору 2:5 от «Вест Бромвича». The Athletic приводит цитату своего источника: «Это было похоже на фильм ужасов. Тухель говорил отрывисто и
Далее футболисты отправились на двусторонку — причем участвовали в ней только те, кто не выходил на поле в матче с «Вест Бромвичем». Кепа и Рюдигер играли в одной команде — защитник сборной Германии получал от вратаря больше всего команд, так как, по мнению Кепы, постоянно терял позицию. В одном из эпизодов Кепа пошел на перехват мяча и столкнулся с Рюдигером, после чего отчитал защитника, мол, смотри по сторонам.
Вместо извинений Рюдигер схватил Кепу и устроил с ним потасовку — игроков разняли, а Тухель отправил продолжавшего бурлить Рюдигера в раздевалку. Источник The Athletic сообщил, что поведение Рюдигера можно описать так: «Он хотел показать Кепе, кто здесь босс». После тренировки защитник извинился перед Кепой и командой, затем обнялся с вратарём в знак примирения.
Вообще удивительно, что такая информация просачивается в медиа. На тренировках и в раздевалке часто происходят стычки между игроками, но если об этом и узнают журналисты, то спустя
Поэтому случившееся с «Челси» — настоящий нонсенс. И это уже не первый случай утечки командного внутряка.
Слухи были разные — например, журналист The Telegraph Мэтт Лоу сообщал, что Рюдигер влезал в стычки с Аспиликуэтой. А инсайдер CarefreeYouth (123 тысяч читателей в «Твиттере») подкинул такую дичь — Рюдигер за спиной у Лэмпарда общался с Тухелем и издевался над молодыми игроками.
Дошло до того, что Аспиликуэта и Абрахам в соцсетях опровергли слухи о Рюдигере и выразили одноклубнику поддержку. Плюс сам Рюдигер при Тухеле вернулся в основу «Челси» (пропустил всего 2 матча в АПЛ из 11 при новом тренере). Но на фоне последних событий у болельщиков клуба возникают предположения, что Рюдигера просто прикрыли с целью стабилизации обстановки вокруг команды.
Также болельщики вспоминают историю с Антонио Конте, когда Рюдигер публично раскритиковал тактику «Челси» и вылетел из заявки на матч с «Саутгемптоном» в апреле 2018-го. Ну и интервью Рюдигера The Sun из 2019-го про тренировки Маурицио Сарри: «Всё это напоминает нахождение в школе, когда ты сидишь и слушаешь учителя, одно и то же».
Логично, что на
Александр Симбирский