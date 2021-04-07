Солигорский «Шахтер» вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси

В первой из них чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» уступили в Гродно местному «Неману» со счетом 1:2, но прошли дальше, так как месяц назад победили гродненцев на своем поле с результатом 3:0.

В последнем четвертьфинале действующий владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у «Витебска». В Борисове витебчане уступили с результатом 1:2.

Первые полуфиналисты определились вчера. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» по сумме двух четвертьфинальных игр оказались сильнее представителя второго дивизиона национального первенства дзержинского «Арсенала» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).