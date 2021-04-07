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18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят заключительные встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

В первой из них чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» уступили в Гродно местному «Неману» со счетом 1:2, но прошли дальше, так как месяц назад победили гродненцев на своем поле с результатом 3:0.

В последнем четвертьфинале действующий владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у «Витебска». В Борисове витебчане уступили с результатом 1:2.

Первые полуфиналисты определились вчера. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» по сумме двух четвертьфинальных игр оказались сильнее представителя второго дивизиона национального первенства дзержинского «Арсенала» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

«Ислочь» одолела «Минск» благодаря голу, забитому в выездном поединке. Подопечные Артема Радькова во втором четвертьфинальном матче с «Минском» с 33-й минуты играли в меньшинстве, но не позволили соперникам добиться победы — 0:0. В первой встрече этих команд также была зафиксирована ничья — 1:1, однако благодаря голу, забитому на чужом поле, дальше идет «Ислочь».

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