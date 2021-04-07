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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Луис Суарес получил травму и выбыл на три недели

Мадридский «Атлетико» лишился нападающего Луиса Суареса в преддверии решающей стадии нынешнего сезона, сообщает AS.

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Источник: Reuters

Сегодня, 7 апреля, 34-летний футболист почувствовал дискомфорт и был вынужден досрочно покинуть тренировку команды. Впоследствии ему провели обследование, которое выявило мышечную травму. Ожидается, что Луис пропустит три недели. В медицинском штабе «матрасников» рассчитывают, что уругваец вернётся в строй к выездному матчу 34-го тура Примеры с «Эльче», который состоится 2 мая.

Таким образом, из-за повреждения Суарес должен пропустить встречи чемпионата Испании с «Бетисом» (11 апреля), «Эйбаром» (18 апреля), «Уэской» (22 апреля) и «Атлетиком» (25 апреля).

«Атлетико», набрав 66 очков в 29 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, на одно очко опережая «Барселону» и на три — «Реал».

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